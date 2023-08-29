22.08.2023, 15:34 32726

Керамическая деревня во Вьетнаме

Фото: Акорда
Президенты Казахстана Касым-Жомарт Токаев и Вьетнама Во Тхыонг совместно посетили керамическую деревню Чу Дао, расположенную в провинции Хайзыонг.

Лидеры Казахстана и Вьетнама осмотрели зал готовой продукции и ознакомились с процессом изготовления керамических изделий.

Затем главы государств поучаствовали в изготовлении керамической вазы на специальном станке.

Осмотрев деревню, президенты Казахстана и Вьетнама расписались на готовой продукции и оставили запись в книге почетных гостей.

Чу Дао - древняя вьетнамская техника изготовления керамики, датируемая XII веком нашей эры. Она получила развитие в XIV-XV веках, а уже в XVII веке исчезла. Однако в 1980-х годах в музее Топкапы в Стамбуле (Турция) была найдена ваза, выполненная мастерoм керамики Чу Дао;

В 2001 году Ханойская торговая корпорация восстановила старинное ремесло и создала на основе древних технологий полноценное производство.

 
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26.08.2023, 22:01 15276

Выставка-ярмарка сельскохозяйственных и промышленных товаров Таджикистана

Фото: Акорда
В Астане в рамках Дней культуры Таджикистана в Казахстане прошла выставка-ярмарка сельскохозяйственной, промышленной продукции, изделий народных ремесел и национальных блюд Таджикистана.

Лидеры двух стран Касым-Жомарт Токаев и Эмомали Рахмон посетили выставку-ярмарку и осмотрели традиционные таджикские костюмы, ковры, ткани, декоративные изделия из керамики, музыкальные инструменты. Широко были представлены фрукты и овощи, сухофрукты, кондитерские изделия.

В рамках мероприятия прошли концертные программы, мастер-классы по различным ремеслам и народным промыслам, жители и гости столицы Казахстана также смогли отведать национальные блюда.
 
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16.08.2023, 21:44 54566

Пожар на Гавайских островах: число погибших превысило 100 человек

Фото: Photo by Yang Pingjun/Xinhua
Число погибших в результате лесных пожаров на острове Мауи в американском штате Гавайи превысило отметку в 100 человек.

Пожар, охвативший на прошлой неделе многовековую Лахайну, уничтожил почти все здания в городе с населением 13 тыс. человек. По данным окружного управления, этот пожар ликвидирован на 85%. Другой пожар, известный под названием "Глубинка" (Upcountry), ликвидирован на 60%.

По подсчетам экспертов, пожар в Лахайне привел к потерям застрахованного имущества на сумму около 3,2 млрд долларов. При этом не учитывается ущерб, нанесенный незастрахованному имуществу. По их данным, более 2200 зданий были повреждены или уничтожены пламенем, а около 3000 - огнем, дымом или тем и другим.
 
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02.08.2023, 12:26 105416

Суперлуние - 2023 в Алматы

Суперлуние - это, когда Луна находится в минимальной точке от Земли. Если бы Луна вращалась по круговой орбите и расстояние всегда были одинаковыми, то видимый диаметр Луны никогда бы не менялся. У Луны слегка вытянутая орбита и за счет этого в определенные периоды, когда она находится на минимальном расстоянии от Земли, мы можем увидеть более яркую Луну, чем обычно", - рассказала в интервью специалист Астрофизического институт имении Фесенкова (АФИФ) Светлана Мошкина.


В этом году четыре суперлуния. Одно уже прошло в июле, второе казахстанцы наблюдали сегодня ночью с 1 на 2 августа, третье ожидается с 30 на 31 августа и последнее 28 сентября. 1 августа расстояние Луны от Земли составило 357 тысяч 530 километров. 30 августа - 357 тысяч 354 километра.
 
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31.07.2023, 21:40 115331

Фестиваль циркового искусства прошел в Алматы

В Алматы с 26 по 30 июля состоялся I Международный фестиваль циркового искусства ALMATY CIRCUS FESTIVAL в Казахском государственном цирке. Фестиваль проходил впервые в Казахстане и за 5 дня цирк посетило порядка 8 тысяч человек.

Мы проводим подобный фестиваль впервые и тем самым руководствуемся простой целью сохранения, развития и продвижения лучших достижений отечественного циркового искусства в мире", - отметил Максат Жаиков, директор Казахского государственного цирка.


В течение всех пяти дней фестиваля на одной сцене выступили артисты и циркачи из 14 стран мира: Казахстана, Германии, Вьетнама, Эфиопии, Якутии, Украины, Беларуси, России, Великобритании, Литвы, Чехии, Узбекистана, Кыргызстана и Таджикистана.

Цирковой манеж стал для всех участников и гостей фестиваля местом дружеского общения, платформой для новых знакомств, возможностью установить перспективные и плодотворные рабочие отношения между странами и артистами. Это первый фестиваль, который планируется проводить ежегодно", - отметила Елена Петрикова, режиссер-постановщик фестиваля, народная артистка Удмуртской Республики и главный режиссёр Росгосцирка.

 
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31.07.2023, 08:48 119371

В Конаеве прошел фестиваль воздушных шаров

Фото: Виктор Репников/@victorre2495
22 и 23 июля в городе Конаев Алматинской области прошел фестиваль воздушных шаров "Qonaev International Ballon Festival". Впервые в стране 30 аэростатов из разных стран мира поднялись в небо, чтобы порадовать всех яркими впечатлениями.

Основной целью организаторов международного фестиваля воздушных шаров является пропаганда бережного отношения к природе, ее ресурсам, путем организации раздельного сбора мусора, переработки, использования экологичной перерабатываемой посуды и других экоматериалов.
 
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28.07.2023, 22:11 129056

Главные медицинские открытия XXI века

Фото: Два из трех типов полиомиелита уничтожены; последний на подходе. Вслед за полиовирусом второго типа, официально признанного уничтоженным в 2015 году, вирус типа 3 перестал существовать 24 октября 2019 года. Последний случай заражения был зафиксирован в 2012 году в Нигерии. Все это стало возможно благодаря широкому распространению вакцин начиная с 1950-х годов/health.mail.ru

 
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21.07.2023, 11:36 159686

Гигантская панда празднует 3-й день рождения в Йонъине, Южная Корея

Фото: Xinhua

 
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12.07.2023, 20:10 207371

Завод по производству полипропилена в Атырауской области

Фото: kpi.kz

 
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      По информации аналитиков, затраты на подготовку к школе в Казахстане превышают средние расходы на непродовольственные товары в четыре раза. Общая стоимость покупок, по данным на 25 июня, составила порядка 100 тысяч тенге. Считаете ли Вы, что государство должно установить предельные цены на школьные товары?

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