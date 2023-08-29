22.08.2023, 15:34 32726
Керамическая деревня во Вьетнаме
Фото: Акорда
Рассказать друзьям
Президенты Казахстана Касым-Жомарт Токаев и Вьетнама Во Тхыонг совместно посетили керамическую деревню Чу Дао, расположенную в провинции Хайзыонг.
Лидеры Казахстана и Вьетнама осмотрели зал готовой продукции и ознакомились с процессом изготовления керамических изделий.
Затем главы государств поучаствовали в изготовлении керамической вазы на специальном станке.
Осмотрев деревню, президенты Казахстана и Вьетнама расписались на готовой продукции и оставили запись в книге почетных гостей.
Чу Дао - древняя вьетнамская техника изготовления керамики, датируемая XII веком нашей эры. Она получила развитие в XIV-XV веках, а уже в XVII веке исчезла. Однако в 1980-х годах в музее Топкапы в Стамбуле (Турция) была найдена ваза, выполненная мастерoм керамики Чу Дао;
В 2001 году Ханойская торговая корпорация восстановила старинное ремесло и создала на основе древних технологий полноценное производство.
новости по теме
26.08.2023, 22:01 15276
Выставка-ярмарка сельскохозяйственных и промышленных товаров Таджикистана
Фото: Акорда
Рассказать друзьям
В Астане в рамках Дней культуры Таджикистана в Казахстане прошла выставка-ярмарка сельскохозяйственной, промышленной продукции, изделий народных ремесел и национальных блюд Таджикистана.
Лидеры двух стран Касым-Жомарт Токаев и Эмомали Рахмон посетили выставку-ярмарку и осмотрели традиционные таджикские костюмы, ковры, ткани, декоративные изделия из керамики, музыкальные инструменты. Широко были представлены фрукты и овощи, сухофрукты, кондитерские изделия.
В рамках мероприятия прошли концертные программы, мастер-классы по различным ремеслам и народным промыслам, жители и гости столицы Казахстана также смогли отведать национальные блюда.
16.08.2023, 21:44 54566
Пожар на Гавайских островах: число погибших превысило 100 человек
Фото: Photo by Yang Pingjun/Xinhua
Рассказать друзьям
Число погибших в результате лесных пожаров на острове Мауи в американском штате Гавайи превысило отметку в 100 человек.
Пожар, охвативший на прошлой неделе многовековую Лахайну, уничтожил почти все здания в городе с населением 13 тыс. человек. По данным окружного управления, этот пожар ликвидирован на 85%. Другой пожар, известный под названием "Глубинка" (Upcountry), ликвидирован на 60%.
По подсчетам экспертов, пожар в Лахайне привел к потерям застрахованного имущества на сумму около 3,2 млрд долларов. При этом не учитывается ущерб, нанесенный незастрахованному имуществу. По их данным, более 2200 зданий были повреждены или уничтожены пламенем, а около 3000 - огнем, дымом или тем и другим.
02.08.2023, 12:26 105416
Суперлуние - 2023 в Алматы
Рассказать друзьям
Суперлуние - это, когда Луна находится в минимальной точке от Земли. Если бы Луна вращалась по круговой орбите и расстояние всегда были одинаковыми, то видимый диаметр Луны никогда бы не менялся. У Луны слегка вытянутая орбита и за счет этого в определенные периоды, когда она находится на минимальном расстоянии от Земли, мы можем увидеть более яркую Луну, чем обычно", - рассказала в интервью специалист Астрофизического институт имении Фесенкова (АФИФ) Светлана Мошкина.
В этом году четыре суперлуния. Одно уже прошло в июле, второе казахстанцы наблюдали сегодня ночью с 1 на 2 августа, третье ожидается с 30 на 31 августа и последнее 28 сентября. 1 августа расстояние Луны от Земли составило 357 тысяч 530 километров. 30 августа - 357 тысяч 354 километра.
31.07.2023, 21:40 115331
Фестиваль циркового искусства прошел в Алматы
Рассказать друзьям
В Алматы с 26 по 30 июля состоялся I Международный фестиваль циркового искусства ALMATY CIRCUS FESTIVAL в Казахском государственном цирке. Фестиваль проходил впервые в Казахстане и за 5 дня цирк посетило порядка 8 тысяч человек.
Мы проводим подобный фестиваль впервые и тем самым руководствуемся простой целью сохранения, развития и продвижения лучших достижений отечественного циркового искусства в мире", - отметил Максат Жаиков, директор Казахского государственного цирка.
В течение всех пяти дней фестиваля на одной сцене выступили артисты и циркачи из 14 стран мира: Казахстана, Германии, Вьетнама, Эфиопии, Якутии, Украины, Беларуси, России, Великобритании, Литвы, Чехии, Узбекистана, Кыргызстана и Таджикистана.
Цирковой манеж стал для всех участников и гостей фестиваля местом дружеского общения, платформой для новых знакомств, возможностью установить перспективные и плодотворные рабочие отношения между странами и артистами. Это первый фестиваль, который планируется проводить ежегодно", - отметила Елена Петрикова, режиссер-постановщик фестиваля, народная артистка Удмуртской Республики и главный режиссёр Росгосцирка.
31.07.2023, 08:48 119371
В Конаеве прошел фестиваль воздушных шаров
Фото: Виктор Репников/@victorre2495
Рассказать друзьям
22 и 23 июля в городе Конаев Алматинской области прошел фестиваль воздушных шаров "Qonaev International Ballon Festival". Впервые в стране 30 аэростатов из разных стран мира поднялись в небо, чтобы порадовать всех яркими впечатлениями.
Основной целью организаторов международного фестиваля воздушных шаров является пропаганда бережного отношения к природе, ее ресурсам, путем организации раздельного сбора мусора, переработки, использования экологичной перерабатываемой посуды и других экоматериалов.
28.07.2023, 22:11 129056
Главные медицинские открытия XXI века
Фото: Два из трех типов полиомиелита уничтожены; последний на подходе. Вслед за полиовирусом второго типа, официально признанного уничтоженным в 2015 году, вирус типа 3 перестал существовать 24 октября 2019 года. Последний случай заражения был зафиксирован в 2012 году в Нигерии. Все это стало возможно благодаря широкому распространению вакцин начиная с 1950-х годов/health.mail.ru
Рассказать друзьям
21.07.2023, 11:36 159686
Гигантская панда празднует 3-й день рождения в Йонъине, Южная Корея
Читаемое
29.08.2023, 08:32Премьер-министр ознакомился с работой по обеспечению безопасности в школах 29.08.2023, 08:51921В Кокшетау 44 срочника госпитализированы, у пяти выявили менингококк 29.08.2023, 09:32736В Астане проходят антитеррористические учения 29.08.2023, 09:22551Совбез РФ: США вынужденно перенесли биопрограммы с Украины в страны СНГ 29.08.2023, 09:49271Рыбакина начала US Open с разгромной победы 24.08.2023, 17:31245596Процесс аттестации педагогов усовершенствован в Казахстане - Бейсембаев 25.08.2023, 10:41187471Учебный год для школьников завершится 25 мая 25.08.2023, 16:41144516В Алматы госшколы будут переводиться на односменное обучение с 2026 года 23.08.2023, 16:12128106Когда запустят новый терминал Международного аэропорта Алматы 23.08.2023, 13:20120566Трубы не запаяны: жителей алматинского Алгабаса топит из-за нерадивых ремонтников 16.08.2023, 21:17333426Отслужившие солдаты-срочники воспользовались льготами для получения высшего образования 16.08.2023, 20:29329336Завершилось августовское ЕНТ: средний балл - 55 17.08.2023, 16:55322016В Казахстане с 1 сентября на 50% увеличится стипендия студентов колледжей 15.08.2023, 13:04319591До сих пор не все школы соответствуют требованиям безопасности - премьер-министр 18.08.2023, 11:21308606С 1 сентября в Казахстане увеличат размер стипендий
Новости RT
Новости Китая
Ваше мнение
По информации аналитиков, затраты на подготовку к школе в Казахстане превышают средние расходы на непродовольственные товары в четыре раза. Общая стоимость покупок, по данным на 25 июня, составила порядка 100 тысяч тенге. Считаете ли Вы, что государство должно установить предельные цены на школьные товары?