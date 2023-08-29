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Президенты Казахстана Касым-Жомарт Токаев и Вьетнама Во Тхыонг совместно посетили керамическую деревню Чу Дао, расположенную в провинции Хайзыонг.





Лидеры Казахстана и Вьетнама осмотрели зал готовой продукции и ознакомились с процессом изготовления керамических изделий.





Затем главы государств поучаствовали в изготовлении керамической вазы на специальном станке.





Осмотрев деревню, президенты Казахстана и Вьетнама расписались на готовой продукции и оставили запись в книге почетных гостей.





Чу Дао - древняя вьетнамская техника изготовления керамики, датируемая XII веком нашей эры. Она получила развитие в XIV-XV веках, а уже в XVII веке исчезла. Однако в 1980-х годах в музее Топкапы в Стамбуле (Турция) была найдена ваза, выполненная мастерoм керамики Чу Дао;





В 2001 году Ханойская торговая корпорация восстановила старинное ремесло и создала на основе древних технологий полноценное производство.



