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Китай опубликовал список подвергшихся бомбардировкам США стран

28.02.2022, 16:09 4266
Китай опубликовал список подвергшихся бомбардировкам США стран

Фото: twitter/Lijian Zhao 赵立坚

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Лучшие фотографии церемонии закрытия зимних Олимпийских игр в Пекине

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Итоговый медальный зачет на зимних Олимпийских играх в Пекине 2022

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Сколько дней отдыха ждет казахстанцев в марте

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Сколько дней отдыха ждет казахстанцев в марте

Кто прославил казахстанскую пшеницу

09.02.2022, 19:25 81666

Фото: Пресс-служба Россотрудничества

Казахстан является одним из крупнейших в мире экспортеров пшеницы и муки. Слава казахстанской пшеницы — результат упорного труда множества людей: советских ученых, агрономов, хлеборобов. Навсегда в истории сельского хозяйства Казахстана останется имя селекционера Григория Середы, автора нескольких известных сортов зерновых и кормовых культур. Рассказываем, как создавалась легендарная пшеница «Карагандинская 22» и «Карагандинская 70».

В Пекине состоялась церемония открытия зимних Олимпийских игр-2022

04.02.2022, 21:59 102801

Фото: olympic.kz

Nur Otan

04.02.2022, 18:01 104076
Nur Otan

Как выглядит Пекин перед Олимпиадой

28.01.2022, 21:50 128141

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Фото: pressa.tv. Чарльз Джутро - первый спортсмен, завоевавший золотую медаль на зимних Олимпийских играх на дистанции 500 м.

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