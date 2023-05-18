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Саммит "Китай - Центральная Азия": Древний Чанъань, нынешний Сиань
Город Сиань, расположенный на территории провинции Шэньси на северо-западе Китая, в древнем Китае назывался Чанъань. Город с более чем 3100-летней историей был столицей 13 китайских династий в разные периоды на протяжении более 1 100 лет и являлся отправной точкой на маршруте Великого шелкового пути. Сегодняшний Сиань является первым из городов на северо-западе Китая, ВРП которого превысил триллион юаней. В последние годы Сиань укрепил обмены и сотрудничество со странами Центральной Азии, сообщает информационное агентство "Синьхуа".