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Снежные стены в Тойям, Япония
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Фото: telegram/Nation Geographic
Удивительное место находится всего в нескольких часах езды от Токио. Tateyama Kurobe Alpine - японский горный экскурсионный маршрут между Татэямой и Омати, проходящий через гору Татэяма в Японских Альпах.
Длина маршрута составляет почти 90 километров. А отличительной особенностью данного маршрута являются величественные снежные стены по краям дороги, которые достигают высоты 15-20 метров.
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Фото: earthobservatory.nasa.gov
Астронавт на борту Международной космической станции (МКС) сделал фотографию, на которой запечатлен ряд маленьких озер в степях Западного Казахстана. Они проявились на фото необычными цветами - темно-зеленым и коралловым.
Специалисты NASA объясняют этот феномен находящимися в воде микроорганизмами.
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Министр просвещения РК Асхат Аймагамбетов, говоря о возможном трудоустройстве российских учителей в школы Казахстана, сообщил общественности, что школы полностью укомплектованы и все вакансии уже заняты. Считаете ли Вы, что Казахстану действительно не нужны педагоги?