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В Астане в рамках Дней культуры Таджикистана в Казахстане прошла выставка-ярмарка сельскохозяйственной, промышленной продукции, изделий народных ремесел и национальных блюд Таджикистана.





Лидеры двух стран Касым-Жомарт Токаев и Эмомали Рахмон посетили выставку-ярмарку и осмотрели традиционные таджикские костюмы, ковры, ткани, декоративные изделия из керамики, музыкальные инструменты. Широко были представлены фрукты и овощи, сухофрукты, кондитерские изделия.





В рамках мероприятия прошли концертные программы, мастер-классы по различным ремеслам и народным промыслам, жители и гости столицы Казахстана также смогли отведать национальные блюда.