Смаилов раскритиковал Министерство промышленности и акиматы за затягивание реализации инвестпроектовСмаилов раскритиковал Министерство промышленности и акиматы за затягивание реализации инвестпроектов
22.10.2023, 10:00 2586
Американская компания представила робота-гуманоида
Фото: figure.ai
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Американская компания Figure представила своего робота-гуманоида Figure 01 и впервые публично продемонстрировала, как он ходит, сообщает ixbt.com.
Команда Figure смогла достичь динамичной ходьбы менее чем за год, что, по утверждению компании, является одним из самых быстрых результатов в истории роботов-гуманоидов.
Роботу будет даваться команда о том, как быстро двигаться, а затем он должен сам думать о таких задачах, как баланс, куда поставить ноги и как двигать руками для того, чтобы при движении на него не влияли внешние возмущения или изменения высоты грунта.
Figure получил блестящий металлический корпус. В эту версию робота входит рюкзак для аккумулятора. Руки имеют семь степеней свободы, ноги и ступни - шесть, кисть - шесть. Всего упоминается 41 степень свободы для всех частей робота.
Кисти получили стандартный набор из пяти пальцев, каждый палец состоит из двух фаланг. Стопа и лодыжка представляют собой простую шарнирную платформу.
Отмечается, что отдельно команда Figure разрабатывает манипуляции с руками, кистями и пальцами. Эта разработка продолжается независимо от работы команд по ходьбе/походке, чтобы заставить робота двигаться и ориентироваться.
Ожидается, что робот поступит в продажу уже в следующем году.
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16.10.2023, 08:41 7381
FAST - крупнейший мировой производитель автомобильных трансмиссий
Фото: Кадр с видео
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Fast - крупнейший производственный комплекс Китая, осуществляющий выпуск коробок переключения передач и комплектующих для грузовых автомобилей. Изготовление продукции на современном высокотехнологичном оборудовании и многочисленные испытания произведенных агрегатов обеспечивают высокое качество и надежность продукции и соответствие мировым стандартам.
Kazakhstan Today принимает участие в пресс-туре для представителей ведущих СМИ Евразии - 2023 в рамках 10-летия инициативы "Один пояс - один путь", организованным изданием "Жэньминь жибао".
Газета "Жэньминь жибао" как официальное печатное издание ЦК КПК является газетой с наибольшими тиражами в Китае и в 1992 году была включена ЮНЕСКО в десятку самых известных газет мира. Газета "Жэньминь жибао" была основана 15 июня 1948 года в селе Личжуан уезда Пиншань провинции Хэбэй. ЦК партии придает газете большое значение. Газета "Жэньминь жибао" выпускает 20 страниц новостей каждый день по будням и 8 страниц ежедневно по выходным и праздничным дням. Все страницы напечатаны в цвете, представляя важные новости, комментарии, теории, еженедельники и приложения к газете.
В 2023 году тираж газеты "Жэньминь жибао" составляет 3,56 миллиона экземпляров. Газета "Жэньминь жибао" активно способствует глубокой интеграции традиционных и новых СМИ и превратилась в новый тип основных средств массовой информации с более чем 10 носителями, такими как газеты, журналы, веб-сайты, мобильные приложения, аккаунты WeChat, микроблоги и электронные газетные стенды. Газета "Жэньминь жибао" - это одно из крупнейших интернет-СМИ универсального характера в международной сети. Ее дочерний сайт - "Новости КПК" (cpc.people.com.cn) считается авторитетным сайтом для пропаганды теории и курса коммунистической партии Китая. Мобильное приложение "Жэньминь жибао" (People.cn) занимает лидирующее место по активности пользователей среди приложений ведущих СМИ. Официальный аккаунт "Жэньминь жибао" сохраняет преимущество "№1 СМИ Китая в микроблоге". "Жэньминь жибао" также занимает первое место по масштабу влияния на платформе WeChat и по количеству подписчиков на платформе Douyin. Кроме того, английская версия приложения "Жэньминь жибао" занимает первое место в отношении зарубежных пользователей среди приложений ведущих китайских СМИ.
05.10.2023, 08:40 15011
В Ухане запустили первую линию подвесного поезда на магнитной подушке
Фото: Кадр с видео
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26 сентября в китайском городе Ухане была введена в эксплуатацию первая в стране линия подвесного поезда на магнитной подушке (маглев). Надземный поезд работает в полностью автоматическом режиме без водителя, а перед пассажирами во время поездки открываются удивительные пейзажи.
Линия, получившая название "Туристическая линия воздушной железной дороги Ухань", расположена в высокотехнологичной зоне города и предназначена для соединения национального лесного парка "Девять пиков" и парка археологических раскопок с гробницами. Длина пути составляет 10,5 километра, есть шесть станций.
Поезда ходят с максимальной скоростью 60 км/ч и могут перевозить до 220 пассажиров. Они полностью автоматизированы и имеют большие окна и прозрачный пол, через которые пассажирам открывается панорамный вид на окрестности.
Общая стоимость проекта составила 2,5 миллиарда юаней, или примерно 341 миллион долларов США.
08.09.2023, 09:43 32341
В Китае показали новейшие разработки в области искусственного интеллекта
Фото: bigasia.ru
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Посетители Китайской международной ярмарки торговли услугами в Пекине увидели 27 ведущих разработок в области технологий, сообщает bigasia.ru.
Одна из них - платформа, созданная на основе искусственного интеллекта, благодаря которой возвести здание можно всего за четыре дня. Новейшая технология обеспечивает и безопасность на стройплощадке.
На ярмарке также представили систему виртуальных спортивных соревнований, с помощью которой велосипедисты могут участвовать в гонке, находясь при этом в разных точках земного шара.
Удивительные разработки в области искусственного интеллекта поразили гостей. К примеру, напитки на ярмарке готовил робот: вкусные смузи и коктейли он делал в считанные секунды.
Китайская международная ярмарка торговли услугами завершилась в Пекине подписанием целого ряда соглашений в различных сферах, среди которых - IT, инвестиции и здравоохранение.
04.09.2023, 10:00 36896
Впечатляющее видео со спутника: сборка китайской космической станции Tiangong прямо на орбите
Фото: 3D-изображение Tiangong на фоне Земли. Иллюстрация: Getty Images / Space
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В настоящее время на станции проживает экипаж из трех человек.
Австралийская компания HEO Robotics опубликовала интересный видеоролик, отснятый спутником прямо из космоса. Он наглядно демонстрирует, как Китай построил свою модульную космическую станцию Tiangong (Тяньгун, Небесный дворец), сообщает iXBT.com.
HEO Robotics специализируется как раз на получении изображений за пределами Земли, используя камеры и датчики космических аппаратов для получения изображений объектов на орбите, таких как спутники. 30 августа компания опубликовала ролик, демонстрирующий некоторые из этих возможностей. Отснятые прямо в космосе кадры объединили в один ролик, демонстрирующий шаг за шагом завершение строительства космической станции Tiangong, состоящей из трех модулей.
Используя наши возможности получения изображений вне Земли, мы стали свидетелями того, как история разворачивалась в течение 18 месяцев. Каждый этап, который вы видите, был подтвержден фотографией, сделанной с другого спутника в космосе", - рассказали в компании.
В коротком видеоролике показано, как основной модуль космической станции Tianhe (Тяньхэ), запущенный 29 апреля 2021 года, сначала посещают грузовые корабли Tianzhou (Тяньчжоу) и космический корабль Shenzhou (Шэньчжоу) с экипажем, а затем к комплексу добавляются два экспериментальных модуля, Wentian (Вэньтянь) и Mengtian (Мэнтянь), которые перемещаются, образуя Т-образную форму.
В настоящее время на станции Tiangong проживает экипаж Shenzhou-17 из трех человек. Китай намерен сохранить станцию как минимум в течение десяти лет, допуская потенциальное использование в коммерческих целях.
24.08.2023, 04:30 43416
Искусственный интеллект может заменить 30 миллионов рабочих мест
Фото: Depositphotos
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Новое исследование Международной организации труда (МОТ), опубликованное в понедельник, показывает, что наибольшему риску замены рабочих мест искусственным интеллектом подвержены сотрудники административных служб и женщины, сообщает iXBT.Live.
Согласно исследованию, последствия автоматизации "сильно зависят от пола: доля женщин, потенциально затронутых автоматизацией, выше более чем в два раза".
В высокодоходных странах 7,8% рабочих мест, занимаемых женщинами, могут быть замещены искусственным интеллектом - что, по оценкам МОТ, составляет около 21 миллиона рабочих мест. В то время как у мужчин речь идет о 2,9%, или около 9 миллионов рабочих мест.
График Международной организации труда о рабочих местах с потенциалом автоматизации
Сотрудники административных служб также сталкиваются с наибольшим риском воздействия ИИ. В исследовании были перечислены такие профессии, как машинистки, консультанты по путешествиям, клерки контакт-центров, банковские кассиры, а также интервьюеры по проведению опросов и маркетинговых исследований. Вся их работа в конечном итоге может быть автоматизирована.
Однако в целом большинство рабочих задач несут минимальный риск замены человека искусственным интеллектом. Например, исследование выявило, что только 4% задач работников сферы обслуживания и продаж подвержены высокому воздействию генеративного ИИ и 18% их задач подвергаются среднему воздействию.
Следовательно, наибольшее влияние этой технологии не будет заключаться в уничтожении рабочих мест, а скорее в потенциальных изменениях их качества. В частности, в интенсивности работы и автономии", - указано в исследовании.
Исследование использовало GPT-4, большую языковую модель, стоящую за ChatGPT, для прогнозирования того, как могут быть автоматизированы рабочие места.
Авторы также отметили, что "социоэкономические последствия ИИ в значительной степени будут зависеть от того, как будет управляться его распространение". Это исследование дополняет ранее проведенные исследования о том, как ИИ может повлиять на рабочие места.
Исследование, проведенное McKinsey в июле, также показало, что генеративный ИИ в долгосрочной перспективе может быть полезен белым воротничкам вместо их замены, в то время как исследование Goldman Sachs в марте выявило, что административный персонал находится в особенном риске от технологий.
17.07.2023, 19:05 65981
В Астане запускают второй сезон бесплатной Школы вождения электросамокатов
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Кикшеринговый сервис Whoosh открывает второй сезон Школы безопасного вождения в Казахстане. Международный проект проводится второй год подряд во всех городах присутствия сервиса. В Астане Школа вождения пройдет 20 и 21 июня на площадке перед главным входом в ТРЦ "Хан Шатыр": каждый желающий сможет пройти бесплатное обучение основным правилам безопасного вождения электросамокатов и освежить знания ПДД.
В новом сезоне Whoosh продолжает свою международную социальную инициативу по обучению правилам и знакомству горожан с новым городским транспортом. На площадке Школы вождения жители Астаны смогут узнать о существующих правилах безопасного вождения и отработать навыки управления СИМ на практике. Проект призван популяризировать принципы этичного и ответственного вождения и взаимного уважения всех участников дорожного движения.
На площадке Школы вождения жителям Астаны расскажут о новых ПДД для самокатчиков, которые предусмотрены в законе "О дорожном движении", недавно подписанном президентом Токаевым. Так, согласно закону, использование шлема станет обязательным при передвижении по правому краю проезжей части. Закон вступает в силу в конце августа, но Whoosh решил проактивно отразить новые правила в программе обучения Школы вождения.
Также горожан познакомят с устройством шлемов и дадут рекомендации по их использованию. Электросамокаты, оснащенные шлемами, появятся в Астане уже этим летом. Нововведение будет способствовать повышению безопасности поездок, но не повлияет на стоимость услуг сервиса.
Школа вождения будет работать 20 и 21 июня с 14.00 до 22.00 на площадке перед главным входом в ТРЦ "Хан Шатыр".
Школа вождения доступна и новичкам, и опытным пользователям. Все жители Астаны смогут познакомиться с правилами вождения электросамокатов, пройти тест на их усвоение и получить промокод на поездки на самокатах Whoosh. Каждому будет предложена программа обучения в соответствии с его уровнем. Практические уроки помогут отработать жизненные ситуации использования электросамокатов в городской среде.
Инфраструктура для самокатчиков в Астане сейчас только развивается, хотя кикшеринг уже стал частью ежедневного транспортного сценария горожан. В Школе Вождения опытные инструкторы подскажут, как безопасно передвигаться на самокате с учетом особенностей городской среды, а также разберут самые частые ошибки и нарушения, которое могут привести к неприятным ситуациям или ДТП. Практические навыки можно будет отточить на площадке с искусственными препятствиями.
Что можно освоить в Школе вождения Whoosh:
- Актуальные ПДД для средств индивидуальной мобильности
- Как устроен самокат
- Как начать поездку
- Где можно и где нельзя двигаться на электросамокате
- Принципы ответственного вождения
- На что необходимо обращать внимание во время движения
- Как действовать в экстренных случаях
- Как завершать поездку и парковать самокат
Школа вождения меняет отношение к электросамокатам. Более глубокое знакомство с сервисами кикшеринга позволяет повысить доверие горожан и понять, что электросамокаты способны решить многие проблемы, например, вопрос транспортной доступности отдаленных городских районов. На самокатах жители города оперативно добираются из точки А в точку Б, выбирая собственный уникальный маршрут.
В Астане электросамокаты стали органичным дополнением к системе общественного транспорта. Рост популярности электросамокатов в столице часто связывают с особенностями инфраструктуры: в новом городе большие расстояния, которые достаточно сложно преодолевать пешком, но комфортно на самокате.
Whoosh запустил Школу вождения на электросамокатах в 2021 году. Уже к концу 2022 года суммарно в проекте приняли участие более 1 млн человек. В 2022 г. Школа прошла и в Казахстане. Социальный проект был встречен большим интересом, обучение прошли более 4,5 тысячи человек. При этом почти половина из них оказались новичками - теми, кто ранее никогда не ездил на электросамокате.
В Алматы Школа вождения прошла 14 и 15 июля: обучение прошли более 500 человек.
17.07.2023, 11:22 67176
В 100 раз быстрее Wi-Fi: принят стандарт Li-Fi
Фото: Depositphotos
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Институт инженеров по электротехнике и радиоэлектронике (IEEE) принял 802.11bb в качестве стандарта беспроводной связи на основе света. Новый стандарт получил название Li-Fi, сообщает ixbt.com.
Авторы подчеркивают преимущества использования света, а не радиочастот. Li-Fi обеспечивает "более быструю и надежную беспроводную связь с беспрецедентной безопасностью по сравнению с обычными технологиями, такими как Wi-Fi и 5G".
Сообщается, что Li-Fi не вытеснит Wi-Fi и 5G или проводные сети. Радиоволны по-прежнему имеют явное преимущество в отношении передачи через атмосферу на большие расстояния и через непрозрачные объекты. Однако новая технология может использоваться внутри помещений, обеспечивая высочайшую скорость и минимальную задержку.
В видеоролике показано, что систему Li-Fi можно встраивать в систему освещения зданий для передачи данных. Для передачи данных используется часть инфракрасного спектра, так что люди не будут видеть каких-либо мерцаний или чего-то в этом роде.
Скорость Li-Fi достигает 224 ГБ/с. Доминик Шульц из Fraunhofer отмечает, что, поскольку Li-Fi работает в эксклюзивном оптическом спектре, это обеспечивает более высокую надежность и более низкую задержку.
Распространение света в пределах прямой видимости повышает безопасность, предотвращая проникновение через стены, снижая риск помех и прослушивания, а также обеспечивая навигацию внутри помещений с точностью до сантиметра", - говорит Доминик Шульц.
07.07.2023, 19:33 75771
"Крестный отец ИИ" призвал осознать риск того, что нейросети захватят мир
Фото: © Techxplore
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Ученый-компьютерщик Джеффри Хинтон, известный как "крестный отец ИИ", выступая на конференции Collision Tech в Торонто, призвал руководителей государств и правительства срочно остановить распространение ИИ и взять его под контроль, сообщает Naked Science.
Хинтон заявил, что "из 100 человек, разрабатывающих ИИ, только один осознает опасность". По мнению британско-канадского ученого, к рискам, которые несет новая технология, следует относиться серьезно. "Это не научная фантастика и не просто нагнетание страха", - настаивает эксперт.
Он также выразил обеспокоенность тем, что ИИ усугубит неравенство, поскольку огромный прирост производительности от его развертывания пойдет на пользу лишь богатым, а не всем остальным.
Из-за развития ИИ богатые станут еще богаче, а бедные - еще беднее", - подчеркнул Хинтон.
Исследователь указал и на опасность фальшивых новостей, сгенерированных нейросетями вроде ChatGPT, и выразил надежду, что контент, созданный ИИ, можно будет маркировать так же, как центральные банки маркируют водяными знаками наличные деньги.
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Казахстан столкнулся с систематическим дефицитом электроэнергии. При этом уже сейчас наблюдается сокращение имеющихся резервов мощности. Кроме того, в стране сложилась недопустимо высокая степень износа энергооборудования. Аварии оставляют без электричества целые города. По мнению экспертов, спасением от энергодефицита на долгие годы может стать строительство АЭС. Как Вы относитесь к данной инициативе?