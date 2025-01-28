Что такое нейросеть DeepSeek: чат-бот с опцией поиска в интернете

Разработчики утверждают, что чат-бот на базе модели способен конкурировать с ChatGPT

Фото: Depositphotos

Рассказать друзьям

Чат-бот китайской компании DeepSeek предлагает поиск данных в интернете без специальной подписки, сообщает РБК.





В ноябре 2024 года китайская компания DeepSeek открыла доступ к большой языковой модели DeepSeek V3. Разработчики утверждают, что чат-бот на базе модели способен конкурировать с ChatGPT, а основатели компании и вовсе нацелились на создание "сверхразумного" ИИ.





Что такое DeepSeek V3





DeepSeek V3 - это большая языковая модель с открытым исходным кодом, которая содержит 671 млрд параметров и обучена на 14,8 трлн токенов. Она способна анализировать тексты, делать переводы и писать эссе, а также создавать код.





Особенности модели кроются в ее архитектуре и методах обучения.





Она использует:





архитектуру Multi-token Prediction. Это позволяет модели предсказывать несколько слов вместо одного, анализируя одновременно разные части предложения. Такой метод повышает точность работы модели и ее производительность;

mixture of Experts. Эта архитектура использует несколько специализированных и заранее обученных нейросетей-"экспертов" для анализа различных входных данных. Это позволяет ускорить обучение и повысить эффективность ИИ. DeepSeek V3 работает с 256 такими нейросетями, из которых восемь активируются для обработки каждого токена;

технологию Multi-head Latent Attention - механизм внимания, который обычно используется в больших языковых моделях и помогает им идентифицировать наиболее важные части предложения. MLA позволяет извлекать ключевые детали из фрагмента текста несколько раз, а не только один. Это означает, что ИИ с меньшей вероятностью упустит важную информацию.





Благодаря этим особенностям модель потребовала всего 2,788 млн часов или два месяца работы графических процессоров Nvidia H800 для обучения. Затраты на него составили $5,5 млн. Для сравнения - OpenAI потратила на обучение GPT $78 млн.





Разработчики утверждают, что в тестах нейросеть превзошла GPT-4о от OpenAI, Llama 3 от Meta и Claude 3.5 Sonnet от Anthropic в задачах программирования и обработки текста.





Главная особенность новой модели - это полностью открытый код, который позволяет разработчикам не только использовать технологию для коммерческих целей, но и адаптировать ее для решения различных задач в сфере искусственного интеллекта.





Возможности DeepSeek V3





Модель предлагает контекстное окно в 128 тыс. токенов, как и GPT-4o, что позволяет ей анализировать до 300 страниц текста.





Она способна:





генерировать тексты разных объемов и в разных жанрах;

искать информацию в интернете;

расшифровывать диаграммы и объяснять картинки;

писать код, корректно форматировать его и решать сложные задачи по программированию на языках C++, Go, Java, JavaScript, Python и Rust. Модель успешно интегрируется с редакторами кода;

рассуждать подобно GPT-o1 и o1-mini в режиме DeepThink.





DeepSeek V3 предлагает мультиязычность высокого уровня, а ее глубокое понимание китайского и английского позволяет работать с текстами без потери качества переводенного текста и смысла. Модель также поддерживает русский язык.





Минус нейросети в том, что пока она не позволяет анализировать материалы по ссылкам, а поддерживает только загрузки или выдержки из текстов.





Как пользоваться DeepSeek V3





DeepSeek предлагает несколько вариантов доступа, в том числе через открытые модели на Hugging Face, бесплатную версию на собственном сайте с контекстным окном до 32 тыс. токенов, API для коммерческого использования, локальное развертывание и мобильные приложения для iOS и Android. При выходе DeepSeek-R1 пользователям было доступно 50 бесплатных запросов в день, сейчас ограничения на сайте не указаны.





Как воспользоваться бесплатной версией на сайте





Пользователи могут получить доступ к DeepSeek V3 через сайт.





Для этого нужно:





перейти на сайт DeepSeek, нажать Start Now;

пройти регистрацию;

откроется диалоговое окно с чат-ботом. В нем, помимо обычного ответа, можно выбрать опцию DeepThink для рассуждений или Search для поиска данных в Интернете. Также для анализа можно прикрепить до 50 файлов разного формата размером до 100 МБ каждый.





Как воспользоваться мобильным приложением





В декабре 2024 года DeepSeek выпустила бесплатное мобильное приложение для своего чат-бота. Оно доступно в российских магазинах App Store и Google Play. Также приложение можно скачать с сайта разработчиков, выбрав Get DeepSeek App и просканировав QR-код.





После установки и открытия приложения нужно нажать Agree, чтобы согласиться с условиями его использования, пройти регистрацию, после чего появится диалоговое окно с чат-ботом.