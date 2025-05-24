Глава OpenAl сообщил о разработке устройства с ИИ

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Генеральный директор OpenAI Сэм Альтман провел для сотрудников предварительный обзор секретного устройства-"компаньона" на базе искусственного интеллекта, которое он разрабатывает совместно с бывшим дизайнером Apple Джони Айвом, сообщает РБК со ссылкой на The Wall Street Journal.





Этот девайс призван изменить взаимодействие пользователей с ИИ и компьютерами. Перед этим OpenAI объявила о покупке стартапа Айва под названием io за $6,4 млрд.





Устройство будет незаметным, его можно будет держать в кармане или на столе. Цель Айва и Альтмана - помочь отучить пользователей от экранов, пишет газета. Айв отмечает, что речь идет о "новом дизайнерском ходе". Это не телефон и не очки, уточняла WSJ. Бывший дизайнер Apple скептически отнесся к идее создания устройства, которое нужно носить на теле.





Мы не собираемся отгружать 100 млн устройств буквально в первый же день", - сказал Альтман, утверждая, что OpenAI сможет сделать это "быстрее, чем любая другая компания".





Он сообщил, что цель - выпустить гаджет к концу 2026 года. По его словам, для успеха продукта важна секретность, чтобы конкуренты не смогли его скопировать до официального выпуска.





Как писала осенью 2023 года Financial Times, Альтман обсуждал с Айвом разработку "айфона в сфере искусственного интеллекта". В обсуждениях также участвовал основатель японского конгломерата SoftBank Масаеси Сон, который собирался вложить более $1 млрд.





Альтман поручил LoveFrom - компании, которую основал бывший дизайнер Apple после ухода оттуда, - разработать первое потребительское устройство. Они хотят создать "более естественный и интуитивно понятный пользовательский интерфейс" для работы с ИИ подобно тому, как инновации iPhone в области сенсорных технологий раскрыли потенциал мобильного интернета для массового рынка, отмечала FT.





В феврале этого года Альтман в интервью рассказал, что главным элементом пользовательского интерфейса станет голосовое управление.





ИИ потребует фундаментальных изменений в том, как мы взаимодействуем с компьютерами", - пояснил он.





Айв проработал в Apple почти 30 лет. Он участвовал в разработке десятков продуктов компании, в том числе iMac, MacBook, iPhone и iPad. Дизайнер уволился оттуда в 2019 году и занялся собственными проектами, одним из которых стал io.