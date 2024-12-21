21.12.2024, 00:05 2251
От Пекина до Нью-Йорка за два часа: в Китае испытали новый гиперзвуковой самолет
Фото: 3g.china.com
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Китайская академия наук представила гиперзвуковой самолет со скоростью 6,56 Маха, пишет 3g.china.com.
Три года назад аппарат прошел испытания на космодроме Цзюцюань на северо-западе пустыни Гоби, но результаты исследований объявили только в конце 2024 года.
Все гиперзвуковые летательные аппараты со скоростью свыше 5 Махов внутри имеют ограниченное пространство, поэтому используются в основном в военных целях. Новый китайский самолет имеет уникальную форму, которая позволит увеличить размеры салона.
Китайские ученые считают, что появление этого прототипа гиперзвукового гражданского авиалайнера может стать важной вехой в истории авиации.
Отмечается, что самолет может совершить перелет из Пекина в Нью-Йорк менее чем за 2 часа, что невероятно быстро. Для сравнения: самым быстрым реактивным лайнером в истории был Concorde, который имел максимальную скорость полета 2,02 Маха и был введен в эксплуатацию в 1976 году и списан в 2003 году. В настоящее время максимальная скорость полета известных реактивных самолетов, таких как серия Airbus и серия Boeing, эксплуатируемых по всему миру, не превышает 1 Мах, из которых максимальная скорость полета Boeing 747 составляет 0,98 Маха.
В октябре глава команды разработчиков самолета Цуй Кай заявил, что их усилия в работе могут произвести революцию в области гражданской авиации транспорта, превратив "часовое кругосветное путешествие" из научно-фантастической концепции в реальность.
Добавив широкую поверхность крыла над фюзеляжем, инженеры позволили внутренней части фюзеляжа перевозить персонал и другие припасы. В перспективе весьма вероятно, что этот гиперзвуковой прототип будет запущен в серийное производство для гражданских и военных разработок.
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07.11.2024, 10:51 22851
Россия вернется к созданию сверхзвуковых лайнеров
Фото: wikipedia.org
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Заместитель председателя правительства Российской Федерации Виталий Савельев заявил, что Россия может вернуться к созданию сверхзвуковых пассажирских самолетов в ближайшее время, сообщает lenta.ru.
Самолеты немножко обогнали свое время в тот период, но мы к этому вернемся, потому что за этим будущее. Конечно, летать даже на Дальний Восток неприятно - все-таки 8 или 9 часов в полете - это долго. Поэтому, я думаю, это ближайшее будущее, и мы с вами тоже его застанем", - сказал вице-премьер России.
Стоит отметить, что первый в мире сверхзвуковой лайнер был произведен в СССР в 1967 году. Первый полет самолет 044 совершил в 1968 году под управлением летчика-испытателя Эдуарда Еляна. Его конкурент - европейский Concorde поднялся в воздух спустя два месяца - 2 марта 1969 года.
После множества доработок уже имеющегося образца самолета 26 декабря 1975 года первый экспериментальный полет по маршруту Москва - Алма-Ата совершил сверхзвуковой Ту-144. Его крейсерская скорость составляла 2500 километров в час, самолет мог пролететь 6500 километров, пишет gazeta.ru.
Лайнер на постоянной основе начал доставлять груз и почту. Чуть позже между Москвой и Алма-Атой начались регулярные пассажирские рейсы. Они выполнялись раз в неделю, билет на Ту-144 стоил 68 рублей (против 48 рублей на обычном дозвуковом самолете). При этом услуга пользовалась популярностью, ведь полет длился всего три часа.
Хотя у советского руководства были грандиозные планы по эксплуатации Ту-144 на международных рейсах, использование их ограничивалось маршрутом Москва - Алма-Ата.
Рейсы выполнялись по расписанию до 23 мая 1978 года, когда под Егорьевском в Московской области при выполнении испытательного полета разбилась машина Ту-144Д. Причиной стало возгорание топливопровода в двигательном отсеке. Двое испытателей погибли. На тот момент Ту-144 выполнили 55 рейсов, перевезя 3284 пассажира.
18.10.2024, 18:10 31666
Китайская компания представила летающий автомобиль
Фото: carnewschina.com
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Китайский концерн Chery представил прототип летающего беспилотного автомобиля, сообщает gazeta.ru со ссылкой на CarNewsChina.
Транспортное средство состоит из трех основных частей - летательного аппарата с воздушными винтами, кабины и шасси с автомобильными колесами, при этом у него нет руля и педали газа.
Подчеркивается, что летающий автомобиль предназначен для автономных поездок по земле на короткие расстояния, также он может взлетать вертикально и перемещаться по воздуху. За управление транспортным средством отвечает автопилот.
Кроме того, Chery сообщила, что прототип смог преодолеть по воздуху расстояние в 80 километров. Высота полета составляет менее 1000 метров, максимальная скорость - 120 километров в час, время полета - около 40 минут.
13.09.2024, 22:09 51266
Столкновения не было: почему поставили под сомнение общепринятую теорию происхождения Луны?
Фото: Столкновение Земли с другой небольшой планетой в представлении нейросети lexica
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Наш спутник слишком похож на свою планету, чтобы теория гигантского столкновения была правдой - пришли к выводу исследователи из Швейцарской высшей технической школы Цюриха (ETH Zurich). Новое исследование показало, что Луна практически идентична нашей планете по изотопному составу. Но такого не может быть, если она образовалась в результате столкновения Земли с каким-то огромным небесным телом. Был ли этот третий участник, и как все-таки наш спутник сюда попал? Эксперты описали самые вероятные сценарии в исследовании, которое будет опубликовано в Трактате по геохимии 2024 года.
Что не так с теорией гигантского столкновения
Теория гигантского столкновения считается основной версией формирования Луны: она предполагает, что некое небесное тело примерно с Марс размером врезалось в раннюю Землю на заре существования Солнечной системы, около 4,5 миллиарда лет назад. В те времена гораздо больше камней хаотично металось вокруг и врезалось во все на своем пути - об этом говорит обилие огромных кратеров на соседних планетах и спутниках. Что-то очень большое вполне могло столкнуться и с нашей планетой, выбросив в окружающее пространство облако пыли и обломков. Считается, что в итоге из них и образовалась Луна. Эта гипотеза до сих пор позволяла объяснить такие факты, как наличие идентичных минералов на Земле и Луне.
Однако теперь планетолог Паоло Сосси с коллегами обнаружил, что Земля и Луна "слишком похожи" для этой теории. И при этом показал, что никаких убедительных доказательств гигантского столкновения у нас до сих пор нет.
Группа экспериментальной планетологии ETH Zurich рассмотрела все имеющиеся на сегодня геофизические и геохимические доказательства и обнаружила одно серьезное препятствие. Соотношение изотопов (видов атомов одного и то же элемента) в земных и лунных породах оказалось идентичными.
Породы из мантии Земли и Луны неотличимы на основе каждого изотопного соотношения. Первоначально полное совпадение было обнаружено только для изотопов кислорода, но совсем недавно (с начала 2010-х) выяснилось, что это относится также к хрому и титану - элементам скалистой части", - объяснил планетолог Паоло Сосси.
Но астрофизикам известно, что изотопы этих элементов для разных планет Солнечной системы очень сильно отличаются. Поэтому, если был какой-то "ударный объект", который врезался в Землю, он оставил бы свои следы, небольшие различия в изотопных соотношениях Земли и Луны. Они были бы похожи, но не идентичны.
Однако никаких подобных различий между Землей и Луной обнаружено не было. Поэтому мы утверждаем, что в случае столкновения два тела должны были быть идеально перемешаны… Или Луна должна была сформироваться иным образом", - отметил планетолог Паоло Сосси.
Результаты исследования не означают, что гигантского столкновения не было. Но они исключают некоторые модели этой теории, которые несовместимы с реальными данными.
Другая версия появления Луны
Если доказательства не подтверждают общепринятую гипотезу, то как тогда могла образоваться Луна? Паоло Сосси считает, что все гораздо проще: Земля и ее спутник изначально формировались из одного и того же материала. В этом случае вообще нет никакой необходимости в столкновении и гипотетическом третьем участнике. В пользу этой гипотезы говорит и недавнее открытие, что Земля и Луна примерно одного возраста, то есть два небесных тела формировалось в одно время рядом друг с другом - из общего облака материала.
Одна из моделей теории столкновения также предполагает, что ударный объект все-таки был, но он не выбросил из Земли "кусок" материала. А всю ее превратил в пыль - и уже из этой смеси материалов появились два тела, Луна и новая Земля.
Зачем изучают происхождение Луны
Единственное, что мы можем утверждать наверняка, это то, что система Земля - Луна уникальна, по крайней мере, для ближайшего пространства вокруг Солнца. И вот почему.
Наш спутник - довольно крупное сферическое тело с дифференцированным строением и ядром, как и у Земли. Будь Луна "самостоятельной", она могла бы претендовать на звание планеты, как минимум потому, что ее размеры лишь немного (в 1,4 раза) уступают Меркурию. Кроме того, без Луны Земля была бы совсем другой, возможно, необитаемой. Как считают ученые, Луна сыграла важную роль в развитии жизни, она стабилизирует вращение планеты, влияет на уровень и циркуляцию воды в наших океанах. Поэтому исследователи так стремятся узнать, как она вообще здесь появилась. Ответ на этот вопрос может многое рассказать также об истории Земли и помочь оценить вероятность появления других подобных систем, а значит, и жизни во Вселенной.
Автор: Ева Белецкая, издательство Вокруг Света
14.08.2024, 22:09 72066
Ученые обнаружили гигантский океан под поверхностью Марса
Фото: NASA
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Американские геофизики из Калифорнийского университета обнаружили гигантский океан, скрытый глубоко под поверхностью Марса. Исследование опубликовано в научном журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.
Огромный резервуар был обнаружен с помощью сейсмических данных, полученных аппаратом InSight Lander NASA. Исследование более глубокой коры показало, что она, вероятно, состоит из лоскутков раздробленной магматической породы, содержащей более чем достаточно жидкой воды, чтобы заполнить марсианские океаны, покрыв всю планету слоем толщиной 1-2 километра, информирует РБК.
Однако получить доступ к этим колоссальным водным запасам затруднительно из-за большой глубины залегания - от 11,5 до 20 километров. Для подтверждения наличия воды и поиска потенциальных признаков микробной жизни потребуется дополнительное оборудование, включая бурильные установки, отметили ученые.
Ранее Европейское космическое агентство показало новые кадры остатков некогда самого большого озера на Марсе - озера Эридания. Снимки были сделаны с борта космического корабля Mars Express камерой высокого разрешения. Когда-то это озеро содержало больше воды, чем все остальные марсианские озера, вместе взятые. Оно было больше любого известного озера на Земле, вмещало достаточно воды, чтобы трижды заполнить Каспийское море.
Компания SpaceX американского бизнесмена Илона Маска сообщила об успешном приводнении прототипа корабля Starship. В будущем, как планируют создатели, он будет применяться для перевозки грузов и астронавтов на околоземную орбиту, а в перспективах - на Луну и Марс.
В 2020 году Маск обещал, что SpaceX сможет впервые доставить человека на Марс в 2026-м. В рамках своей программы по колонизации этой планеты бизнесмен рассказывал, что планирует отправить туда сначала десять человек, а уже в 2050 году численность населения Красной планеты может превысить 1 млн человек.
21.07.2024, 19:06 83006
В Китае запустили высокоскоростную железную дорогу длиной почти 500 км
Фото: Синьхуа
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Накануне в эксплуатацию ввели последний участок линии Жичжао - Ланькао, пишет bigasia.ru.
Теперь путь длиной 472 км между двумя городами в провинциях Шаньдун и Хэнань занимает всего 2 часа 26 минут.
В госкорпорации "Китайские железные дороги" сообщили, что максимальная скорость поездов на новой магистрали составит 350 км/ч, на линии ежедневно будут курсировать до 84 экспрессов на электрической тяге.
Специалисты отмечают, что новая дорога станет важным транспортным коридором, соединяющим восточные и центральные регионы Китая. Магистраль поможет развитию экономики районов, расположенных вдоль нее, в том числе туристической индустрии. Запуск первых участков дороги показал заметный рост турпотока между провинциями Шаньдун и Хэнань.
30.06.2024, 18:15 93076
В Китае представили человекоподобного робота Сяоци
Фото: russian.news.cn
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В Китае на форуме научно-технических инноваций "Чжунгуаньцунь-2024", который проходил в столице страны Пекине, представили человекоподобного робота Сяоци.
Как сообщает bigasia.ru, "Чжунгуаньцунь-2024" собрал участников из более чем 100 стран и регионов мира. Только в секции технологий компании из десятков стран представили свыше 6000 проектов. Для участия в конкурсной программе форума было подано более 3100 заявок.
Кроме того, в это году форум проходил в новом месте - инновационной зоне "Чжунгуаньцунь", расположенной в пекинском районе Хайдянь. Здесь работает более 17 тысяч высокотехнологичных компаний.
В ходе пятидневного мероприятия было обсуждено много актуальных тем, среди них внедрение мобильной связи 6G, использование искусственного интеллекта, развитие наук о жизни и применение новых материалов.
01.06.2024, 13:18 107586
Развитие Geely в Центральной Азии
Фото: geely.kz
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Стратегия и основные этапы глобализации Geely
В рамках стратегической программы Smart Geely 2025 компания Geely постоянно развивает свои усилия по глобализации и экспорту высокотехнологичных автомобилей, стремясь к 2025 году увеличить объем продаж за рубежом до 600 000 единиц.
В последние годы Geely оптимизировала всю производственную цепочку для работы на международных рынках, что значительно повысило ее глобальную конкурентоспособность. В 2023 году совокупные продажи Geely Auto Group за рубежом составили 274 101 единицу, что на 38% больше, чем в прошлом году.
По состоянию на 30 мая 2024 года бренд Geely представлен в 72 странах мира с более чем 600 точками продаж и сервисного обслуживания.
Стратегическая важность рынков Центральной Азии и Казахстана
Стратегически расположенная на мировом уровне Центральная Азия находится в самом сердце Евразийского континента, на важнейшем перекрестке, соединяющем Восток и Запад, пересекая Север и Юг. Казахстан, расположенный в Центральной Азии, является жизненно важным узлом инициативы "Один пояс, один путь" и центральной опорой стратегического плана Geely в регионе. Такое позиционирование имеет решающее значение для стратегии глобализации Geely, являясь ключевым звеном для выхода как на азиатский, так и на европейский рынок.
Дружественные дипломатические отношения и общее процветание
В 2024 году исполняется 31 год со дня установления дипломатических отношений между Китаем и пятью странами Центральной Азии, а также второй год продвижения инициативы "Китайско-центральноазиатское сообщество общего будущего". Эти прочные дипломатические связи подчеркивают взаимную приверженность общему процветанию и совместному росту регионов.
Новые возможности для роста китайских брендов
По мере того как китайские предприятия ускоряют свою глобальную экспансию, рынок Центральной Азии становится все более важным зарубежным рынком для китайских брендов. Пять стран Центральной Азии становятся новым центром роста китайского автомобильного экспорта. По состоянию на май 2024 года четыре из десяти крупнейших марок легковых автомобилей, продаваемых в Казахстане, являются китайскими. Рыночная доля китайских автомобильных брендов в Казахстане продолжает расти, что отражает значительные достижения и многообещающее будущее китайских предприятий в регионе.
Развитие Geely в Центральной Азии
Компания Geely Auto завоевала признание и любовь пользователей на центральноазиатском рынке благодаря своим высококачественным продуктам и услугам.
Презентация бренда и продукта
7 декабря 2022 года компания Geely Auto провела мероприятие по презентации бренда и продукта в Казахстане. На данный момент Geely представила в Казахстане семь моделей.
В 2024 году Geely четыре месяца подряд стабильно входила в десятку лучших брендов на казахстанском рынке, заняв седьмое место в общем зачете и четвертое место среди китайских брендов в апреле.
Расширение рынка
В 2023 году Geely официально вышла на рынок Кыргызстана. В этом году Geely активно продвигает свои инициативы в области развития и сотрудничества в Узбекистане, Туркменистане и Таджикистане, ускоряя внедрение своей продукции и расширение рынков в Центральной Азии. В последние годы правительство Казахстана внедрило различные стратегии и меры по продвижению новых видов энергии и электромобилей, направленные на диверсификацию экономики и переход к "зеленой" экономике. Geely, движимая инновациями, постоянно укрепляет свои основные технологические возможности, выстраивает производственную цепочку преимущества и ускоряет разработку интеллектуальных и электромобильных транспортных средств. Эти инициативы закладывают прочную основу для расширения присутствия и проникновения Geely на казахстанский рынок новых энергетических транспортных средств.
Рыночный план Geely для Казахстана
Ориентированный на пользователя подход к ускорению выпуска дорогостоящей продукции и услуг Geely стремится поставить пользователей в центр всего, быстро продвигая внедрение высококачественных продуктов и услуг.
Используя передовые мировые технологии и изучая разнообразные потребности пользователей, Geely стремится создать безопасную, интеллектуальную и удобную мобильность, которая превзойдет все ожидания. Стратегия бренда на Пекинской автомобильной выставке Geely представила новое предложение мирового бренда - "Увидеть мир во всей красе".
Новый имидж бренда подчеркивает, что компания Geely стремится обеспечить исключительное качество туристической экосистемы для путешественников любого уровня подготовки по всему миру. Стратегия продукта Geely сохранит разнообразную линейку продуктов, включающую как автомобили с двигателями внутреннего сгорания, так и электромобили, чтобы предложить казахстанским потребителям инклюзивные и устойчивые решения в области мобильности. Это касается таких популярных моделей, как Monjaro, Atlas, Coolray и Emgrand, а также нового энергетического бренда Geely Galaxy.
Бренд Geely Galaxy в настоящее время находится в процессе выбора местных партнеров, стремясь удовлетворить дифференцированные потребности казахстанских потребителей с помощью своего ассортимента продуктов с двойным энергопотреблением.
Стратегия дистрибуции Geely открыла 16 магазинов и городских автосалонов в Казахстане, охватывающих основные регионы присутствия. Эта обширная сеть предназначена для того, чтобы как можно больше потребителей могли оценить преимущества, которые предлагает Geely.
Стратегия обслуживания Geely продолжает внедрять новые стратегии обеспечения качества обслуживания, повышая качество обслуживания пользователей по всему миру за счет профессионального обучения, модернизации магазинов и использования цифровых запасных частей. Эти усилия направлены на обеспечение всесторонней поддержки и повышение качества обслуживания. Стратегия локализации Geely постоянно совершенствует свою модель сотрудничества на местном уровне в Казахстане.
17.05.2024, 22:17 118241
Поверхность Марса, записанная с марсохода Curiosity
Фото: NASA
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Межпланетная станция NASA InSight за две недели на Марсе осмотрела себя и окрестности, а также записала колебания, порождаемые марсианским ветром.
Датчики InSight записали "низкочастотный рокот, вызванный порывами ветра", который дул с северо-запада на юго-восток со скоростью от пяти до семи метров в секунду.
Как рассказал руководитель проекта Брюс Банердт, запись этого шума была "незапланированным удовольствием". Шум марсианского ветра был записан сейсмографом SEIS. Как известно такие приборы используются для измерения землетрясений.
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С марта Казахстан перевели на единый часовой пояс. По сравнению с аналогичными показателями прошлого года тарифы на электроэнергию в Казахстане выросли примерно на 20%. Стали ли вы платить больше за электричество после перехода единый часовой пояс?