В Китае представили человекоподобного робота Сяоци

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Взяться за оружие: ChatGPT разрешили применять в военных целях
Любое применение наших технологий, в том числе военными, для разработки или использования оружия, нанесения вреда другим людям или уничтожения собственности, а также участие в несанкционированной деятельности, нарушающей безопасность какой-либо службы или системы, запрещено", - подчеркнули в OpenAI.
Факт того, что из документа исчез прямой запрет на использования чат-бота в военных целях, подметили журналисты, после чего представителям компании пришлось давать комментарии", - рассказывает эксперт.
В 2022 году другая крупная американская компания, Boston Dynamics, заявила, что не будет передавать свои разработки военным, хотя ранее у нее был подобный кейс", - отмечает специалист.
Да, можно составить множество ограничений и заставить пользователей подписывать лицензионное соглашение, но фактически ChatGPT может быть использован в военных целях без ведома создателей. - Так зачем же ставить ограничение, которое нельзя проконтролировать?" - поясняет собеседник "Известий".
В первую очередь встает вопрос о контроле технологий и ответственности за ошибки, цена которых - человеческие жизни. Причем подобные случаи есть уже сегодня", - говорит эксперт.
В то же время важно понимать, что такие технологии, как ChatGPT, - это "гражданский" вариант применения нейросетей, который малопригоден для каких-либо задач военного назначения. В целом все угрозы военного применения чат-ботов сильно переоценены", - считает собеседник "Известий".
С точки зрения угроз для человечества куда опаснее выглядит вероятность ядерной войны или падения астероида на Землю", - подчеркивает специалист.
Казахстанские студенты победили в международном конкурсе Huawei ICT Competition
ИКТ-таланты составляют важнейшую основу цифровой экономики Ближнего Востока и Центральной Азии. Компания Huawei стремится предоставить студентам платформу для получения знаний, здоровой конкуренции и обмена инновационными идеями, уделяя особое внимание укреплению их эрудиции в сфере ИКТ и практических навыков. Конкурс Huawei ICT Competition подчеркивает нашу приверженность воспитанию молодых умов во всем регионе, являясь при этом координационной платформой, объединяющей дальновидных государственных лидеров, научные круги и студентов-энтузиастов", - отметил Ван Шунли, вице-президент Huawei стран Ближнего Востока и Центральной Азии.
В МАГАТЭ призвали поддержать атомную энергетику
Министр энергетики РК Алмасадам Саткалиев принял участие в мероприятии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) "Атомная энергетика для достижения углеродной нейтральности" в рамках 28-й конференции сторон рамочной конвенции ООН об изменении климата в Дубае, сообщает пресс-служба ведомства.
На заседании генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси огласил "Заявление МАГАТЭ по атомной энергетике", которое поддержано почти 50 странами. Страны признают, что все доступные низкоуглеродные технологии, включая атомную энергетику, должны быть признаны и активно поддерживаться.
Министр энергетики Алмасадам Саткалиев отметил, что для Казахстана, обладающего вторыми в мире запасами урановой руды, развитой атомной промышленностью, обладающего безупречной репутацией в части использования мирного атома, развитие ядерной энергетики является перспективным направлением технологического прорыва в экономике. Устойчивое развитие предполагает использование низкоуглеродных решений для покрытия растущего спроса на электроэнергию и обеспечение реализации целей по "чистому нулю" выбросов.
В заявлении подчеркиваются преимущества атомной энергетики, в том числе то, что атомные электростанции не производят вредных выбросов парниковых газов, способствуют энергетической безопасности и стабильности электросетей. Данное мероприятие подчеркнуло решающую роль атомной энергетики как части энергетического баланса.
Такую же инициативу проявляют и США. Сегодня на конференции ООН США будет анонсирована Декларация о трехкратном увеличении атомной энергии в поддержку расширения развития атомной энергетики. Основное обязательство декларации заключается в совместной работе по достижению глобальной цели, чтобы к 2050 году увеличить мощность атомной энергетики в три раза по сравнению с уровнем 2020 года.
Повышение безопасности и надежности производства атомной энергии призвано сыграть ключевую роль в достижении к 2050 году нулевого уровня глобальных выбросов парниковых газов и удержании предельного уровня повышения температуры на 1,5 градуса Цельсия.
Эта декларация дополняет другие обязательства в отношении экологически чистой энергии на COP28, и признает важность атомной энергетики для надежного производства электроэнергии, декарбонизации и сокращения промышленных секторов, не связанных с производством электроэнергии.
В контексте международных обязательств по борьбе с изменением климата, а также учитывая предстоящий дефицит электроэнергии, Казахстаном также активно предпринимаются шаги, направленные на изучение возможности развития в стране атомной энергетики, что соответствует инициативам, отраженным в заявлении МАГАТЭ и в Декларации о трехкратном увеличении атомной энергии.
"Вовлечение граждан в значимые вопросы страны и их поддержка имеет стратегическое значение для дальнейшего экономического развития", - подчеркивается в сообщении Минэнерго.
Там напомнили, что по поручению президента в Казахстане пройдет общенациональный референдум по вопросу строительства атомной станции. Его дата пока не определена.
Опрос, проведенный агентством КТ, показал: почти 70% респондентов считают, что в Казахстане нужно строить АЭС. При этом 11% считают, что нужно искать альтернативные пути решения проблемы энергодефицита.
В августе 2023 года в Улкене прошли публичные обсуждения по строительству АЭС.
По мнению начальника отдела радиационной физики твердого тела Института ядерной физики Сергея Кислицина, от энергодефицита на долгие годы Казахстан спасет АЭС.
"Чем хороша атомная энергетика? Это базовый источник энергии. Всем понятно, что в разные периоды дня и года электроэнергия тратится по-разному. Так вот, базовая электроэнергия - это то, что вырабатывается всегда, постоянно и на которую можно железно рассчитывать", - пояснил в эксклюзивном интервью агентству Kazakhstan Todaу ученый.
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