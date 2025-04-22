20.04.2025, 22:47 3196
В Китае уже запустили интернет 10G: скорость до 10 000 Мбит/с и загрузка 4K-фильма за считанные секунды
Фото: Depositphotos
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Huawei и China Unicom совместно запустили первую широкополосную связь 10G в Сюнане: измеренная скорость превысила 9800 Мбит/с, сообщает Ixbt.
Huawei и China Unicom объединили усилия для успешного запуска первой широкополосной сети 10G в новом районе Сюнъань. Развертывание широкополосной связи 10G основано на первом в мире решении 50G PON. Благодаря модернизации базовой архитектуры оптоволоконной сети доступа пропускная способность для одного пользователя увеличивается с традиционного гигабитного уровня до уровня 10G, а задержка в сети сокращается до уровня миллисекунд.
Фактическая измеренная скорость загрузки достигла 9834 Мбит/с, скорость отправки - 1008 Мбит/с, при этом задержка стабильно составляла 3 мс, что значительно превышает текущие стандарты широкополосного домашнего доступа.
Это достижение не только подтверждает зрелость технологии 50G PON, но и закладывает основу для будущих приложений с высокой пропускной способностью, таких как видео 8K, облачное хранилище NAS 10G, виртуальная и дополненная реальность и облачные игры.
Один из первых пользователей сказал: "Раньше загрузка фильма в формате 4K занимала несколько минут, а теперь на это уходит всего несколько секунд. Еще больше меня удивило то, что при одновременном использовании нескольких смарт-устройств дома сеть по-прежнему работала бесперебойно, а воспроизведение видео 8K по запросу, мониторинг 4K, сверхбыстрые облачные киберспортивные игры и системы "умного дома" работали стабильно".
В другой заметке mydrivers говорится, что многие пользователи в Пекине уже опробовали новейший широкополосный доступ в Интернет. По данным реальных тестов, скорость загрузки достигла 9340,22 Мбит/с, а скорость отправки - 6311,59 Мбит/с.
Если взять в качестве примера загрузку 2-часового фильма в формате 8K (размер файла около 90 ГБ), то при использовании гигабитного широкополосного доступа на это уйдет около 12 минут, а при использовании облачного широкополосного доступа 10G - всего 72 секунды.
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25.02.2025, 14:42 34691
В Китае насчитывается около 250 млн пользователей генеративного ИИ
Фото: 10.12.2024. В городе Сучжоу (провинция Цзянсу, Восточный Китай) посетители Всемирной выставки продуктов и приложений искусственного интеллекта знакомятся с системой перевода рукописного текста. Фотоматериал газеты Жэньминь Жибао онлайн/Чжан Цунъюй
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Сегодня все больше китайских граждан активно осваивают возможности искусственного интеллекта: от поиска информации и создания презентаций до увлеченного общения с ИИ-ассистентами. Согласно статистике, за 30 с лишним лет развития интернета в Китае число его пользователей превысило 1,1 млрд человек, из которых около 250 млн регулярно используют генеративный ИИ, сообщает газета "Жэньминь жибао".
Эта внушительная цифра - 250 млн - наглядно демонстрирует масштаб проникновения технологий в повседневную жизнь. Готовность китайских пользователей принимать технологические новинки создает благоприятную среду для внедрения инноваций. В то время как масштабы распространения говорят о мощном потенциале развития интернета и ИИ в КНР.
В сфере технологий решающее слово всегда остается за пользователями и рынком. На нынешней волне прогресса ИИ Китай идет вровень с мировыми лидерами. Страна занимает первое место в мире по количеству ведущих научных публикаций и патентов в области ИИ, а по числу компаний-разработчиков уступает только США. Поэтому недавнее появление прорывных продуктов ИИ вызывает воодушевление, но не удивление. Когда технологические достижения порождают новые приложения, а инновационные бизнес-модели активно развиваются, стремительный рост числа пользователей становится закономерным результатом.
С момента полноценного подключения к интернету в 1994 году Китай превратился в крупнейший интернет-рынок мира с самым большим числом пользователей и динамичной инновационной экосистемой. От роли догоняющего через параллельное развитие к лидерству в отдельных направлениях - путь развития китайского интернета, основанный на неуклонном следовании курсу технологических инноваций, отражает общую траекторию технологического прогресса страны.
Международные эксперты отмечают, что успехи китайских компаний в области ИИ могут привести к новым творческим технологическим прорывам и заставить мир по-новому оценить инновационный потенциал Китая.
Инновации предполагают долгосрочное видение. Преимущества инноваций очевидны всем, но способность последовательно развивать их, особенно опираясь на собственные разработки, требует стратегического мышления и упорства. Эволюция от следования за лидерами в эпоху 3G через равноправную конкуренцию в эпоху 4G к первенству в эпоху 5G создала прочный фундамент для расцвета мобильного интернета в Китае.
Существует и особый вид инноваций - рожденных под давлением обстоятельств, что в итоге укрепляет стремление и решимость китайских технопредприятий, а также их уверенность в собственных силах. Например, столкнувшись с ограничениями на поставки чипов для ИИ, китайские компании нашли альтернативные решения и даже поделились своими достижениями с мировым сообществом.
Это касается не только ИИ. За последние годы государственные и частные инвестиции в технологии существенно выросли, появились новые меры поддержки, совершенствуются инфраструктура и инновационная экосистема, а концепция инноваций как главной движущей силы развития прочно укоренилась в общественном сознании.
Глубинный смысл цифры "250 миллионов" заключается, возможно, в растущей уверенности китайского народа в своих инновационных возможностях перед лицом новых вызовов.
В последнее время произошел ряд знаковых событий: социальная сеть Xiaohongshu привлекла множество иностранных пользователей, технологическая компания DeepSeek получила международное признание, анимационный фильм "Нэчжа побеждает Царя драконов" вошел в десятку лидеров мирового проката. Эти явления продемонстрировали миру китайские инновации.
В технологической конкуренции решающую роль играют реальные достижения, и Китай движется своим путем, последовательно решая поставленные задачи. В области фундаментальных исследований страна лидирует по количеству публикаций в ведущих международных журналах и их цитируемости; уже несколько лет подряд занимает первое место по числу патентных заявок на изобретения; сохраняет лидерство по количеству технологических кластеров мирового уровня. Британский журнал "Экономист" подчеркивает, что китайские электромобили и литиевые батареи привлекательны не только ценой, но и передовыми технологическими решениями.
Модернизация по-китайски - это прежде всего развитие человеческого потенциала. Наряду с формальными результатами не менее важен искренний интерес сотен миллионов обычных китайских граждан к новым технологиям. Именно эта уверенность в собственных инновационных возможностях позволяет китайским технопредприятиям преодолевать препятствия, стремительно развиваться и привлекать внимание всего мира.
Автор: корреспондент газеты "Жэньминь жибао" Гу Екай
19.02.2025, 11:39 42111
Китайская компания Unitree создает роботов-помощников для повседневной жизни
Фото: Танцовщица на новогоднем гала-концерте взаимодействует за кулисами с человекоподобным роботом H1 компании Unitree. Источник изображения: официальный сайт компании Unitree
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На новогоднем гала-концерте на телеканале CCTV 2025 года настоящий фурор в интернете произвели 16 гуманоидных роботов H1 компании Unitree. Одетые в традиционные цветастые ватники, они безупречно исполнили сложный танец янгэ с платками в руках. Творческий номер "ЯнБOT", объединивший народные традиции и передовые технологии, стал ярким символом стремительного развития робототехнической отрасли Китая, сообщает газета "Жэньминь жибао".
Это представление наглядно продемонстрировало технологический потенциал китайской компании Unitree. С момента основания в 2016 году предприятие сделало ставку на технологию электропривода и принцип "высокая эффективность при низкой себестоимости". Менее чем за десятилетие это позволило ей проложить собственный путь в робототехнике, последовательно приближаясь к главной цели - сделать роботов доступными помощниками в каждом доме.
Секрет успеха" роботов H1 на новогоднем концерте заключается в технологии искусственного интеллекта, управляющей движениями всего механизма, и системе панорамного объемного зрения с обзором 360 градусов, которая обеспечивает точную ориентацию в пространстве. Благодаря алгоритмам ИИ роботы способны "слышать" и понимать музыку, синхронизируя с ней свои движения в реальном времени.
За этими технологическими прорывами стоят годы упорной работы Unitree в областях ИИ и систем управления движениями. В сфере электроприводов и конструкторских решений компания отказалась от традиционной гидравлики в пользу собственной разработки - высокоэффективных прямых приводов. Применение алгоритма быстрой компенсации крутящего момента при разматывании обеспечило высокоточный контроль усилий при снижении затрат более чем на 80%. В области динамической стабилизации сервоприводы робота H1 в сочетании с технологиями обучения с подкреплением и алгоритмами координации многоагентных систем позволили значительно повысить точность движений.
Важно отметить, что более 90% ключевых компонентов Unitree - двигатели, редукторы, контроллеры, датчики положения и лидары - производятся в Китае.
Роботы в программе "ЯнБОТ" разрушили стереотип о "механистичности" человекоподобных роботов", - отмечает Тан Шуюань, заместитель директора Центра исследований цифровой коммерции Шанхайского института Шаньда.
По его словам, за этим стоит качественный скачок в управлении движениями, прорыв в групповом взаимодействии роботов и существенное улучшение систем технического зрения. Эти достижения свидетельствуют о том, что Китай вошел в число мировых лидеров в области гуманоидной робототехники.
Эволюция продуктовой линейки Unitree прошла путь от четвероногих к человекоподобным роботам.
На первом этапе компания осваивала гражданский сектор через разработку четвероногих роботов.
В 2017 году Unitree представила первый четвероногий робот Laikago с модульной конструкцией, обеспечивающей быструю итерацию. Промышленный робот B2, выпущенный в 2023 году, может нести статическую нагрузку до 120 кг и работать без подзарядки 4-6 часов. Сегодня роботы-гуманоиды компании используются в образовании, инспекциях, спасательных работах и других областях. Общий объем продаж превысил 10 тыс. единиц, а доля мирового рынка достигла 60%.
Второй этап был посвящен разработке человекоподобных роботов и созданию стандартов массового производства.
В августе 2023 года компания дебютировала полноразмерного гуманоидного робота H1, способного бегать со скоростью до 3,3 м в секунду и выполнять сложные акробатические элементы, включая сальто назад. Благодаря алгоритмам обучения с подкреплением робот поддерживает динамическое равновесие и уже применяется для погрузочно-разгрузочных работ на автомобильном заводе NIO.
В мае 2024 года был выпущен человекоподобный робот G1 стоимостью всего 99 тыс.юаней (около 13,55 тыс. долл. США), оснащенный манипулятором с тремя пальцами и системой контроля силы захвата предметов. Это сделало внедрение роботов-гуманоидов в различные отрасли более доступным.
Третий этап связан с развитием экосистемы открытого программного обеспечения и снижением входных барьеров в отрасль.
В 2024 году предприятие открыло доступ к своей библиотеке алгоритмов обучения с подкреплением, что привлекло более 10 тысяч разработчиков со всего мира. Был опубликован полный комплект средств разработки RL - от обучения и симуляции до работы с реальными роботами, что существенно снизило затраты разработчиков. Также были представлены инструменты сбора данных и обучающие наборы данных для гуманоидных роботов.
Благодаря технологическим прорывам, формированию экосистемы и инновационным сценариям применения Unitree не только добилась впечатляющего роста, но и способствовала качественному развитию всей робототехнической отрасли Китая.
Сегодня компания реализует трехкомпонентную стратегию: локализация производства ключевых компонентов, глубокая интеграция всей производственной цепочки и привлечение капитала при государственной поддержке. Это способствует развитию инноваций в китайской робототехнической отрасли, созданию независимой экосистемы и повышению глобальной конкурентоспособности.
Опыт Unitree отражает три основных тренда развития китайской робототехники, таких как переход от "ценового преимущества" к "технологическому лидерству", от "единичных применений" к "системным решениям", от "замены инструментов" к "созданию новой ценности".
В глобальном масштабе роботы формируют новую экономическую реальность. От исследовательских лабораторий до производственных линий, от промышленного применения до использования в быту - китайские робототехнические компании во главе с Unitree пишут новую страницу в истории "умного производства" в мировой технологической революции. Их успех основан на инновационных технологиях, эффективной производственной кооперации и постоянном расширении сфер применения роботов.
Автор: Ян Цзюньфэн
27.01.2025, 17:25 65446
Что такое нейросеть DeepSeek: чат-бот с опцией поиска в интернете
Фото: Depositphotos
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Чат-бот китайской компании DeepSeek предлагает поиск данных в интернете без специальной подписки, сообщает РБК.
В ноябре 2024 года китайская компания DeepSeek открыла доступ к большой языковой модели DeepSeek V3. Разработчики утверждают, что чат-бот на базе модели способен конкурировать с ChatGPT, а основатели компании и вовсе нацелились на создание "сверхразумного" ИИ.
Что такое DeepSeek V3
DeepSeek V3 - это большая языковая модель с открытым исходным кодом, которая содержит 671 млрд параметров и обучена на 14,8 трлн токенов. Она способна анализировать тексты, делать переводы и писать эссе, а также создавать код.
Особенности модели кроются в ее архитектуре и методах обучения.
Она использует:
- архитектуру Multi-token Prediction. Это позволяет модели предсказывать несколько слов вместо одного, анализируя одновременно разные части предложения. Такой метод повышает точность работы модели и ее производительность;
- mixture of Experts. Эта архитектура использует несколько специализированных и заранее обученных нейросетей-"экспертов" для анализа различных входных данных. Это позволяет ускорить обучение и повысить эффективность ИИ. DeepSeek V3 работает с 256 такими нейросетями, из которых восемь активируются для обработки каждого токена;
- технологию Multi-head Latent Attention - механизм внимания, который обычно используется в больших языковых моделях и помогает им идентифицировать наиболее важные части предложения. MLA позволяет извлекать ключевые детали из фрагмента текста несколько раз, а не только один. Это означает, что ИИ с меньшей вероятностью упустит важную информацию.
Благодаря этим особенностям модель потребовала всего 2,788 млн часов или два месяца работы графических процессоров Nvidia H800 для обучения. Затраты на него составили $5,5 млн. Для сравнения - OpenAI потратила на обучение GPT $78 млн.
Разработчики утверждают, что в тестах нейросеть превзошла GPT-4о от OpenAI, Llama 3 от Meta и Claude 3.5 Sonnet от Anthropic в задачах программирования и обработки текста.
Главная особенность новой модели - это полностью открытый код, который позволяет разработчикам не только использовать технологию для коммерческих целей, но и адаптировать ее для решения различных задач в сфере искусственного интеллекта.
Возможности DeepSeek V3
Модель предлагает контекстное окно в 128 тыс. токенов, как и GPT-4o, что позволяет ей анализировать до 300 страниц текста.
Она способна:
- генерировать тексты разных объемов и в разных жанрах;
- искать информацию в интернете;
- расшифровывать диаграммы и объяснять картинки;
- писать код, корректно форматировать его и решать сложные задачи по программированию на языках C++, Go, Java, JavaScript, Python и Rust. Модель успешно интегрируется с редакторами кода;
- рассуждать подобно GPT-o1 и o1-mini в режиме DeepThink.
DeepSeek V3 предлагает мультиязычность высокого уровня, а ее глубокое понимание китайского и английского позволяет работать с текстами без потери качества переводенного текста и смысла. Модель также поддерживает русский язык.
Минус нейросети в том, что пока она не позволяет анализировать материалы по ссылкам, а поддерживает только загрузки или выдержки из текстов.
Как пользоваться DeepSeek V3
DeepSeek предлагает несколько вариантов доступа, в том числе через открытые модели на Hugging Face, бесплатную версию на собственном сайте с контекстным окном до 32 тыс. токенов, API для коммерческого использования, локальное развертывание и мобильные приложения для iOS и Android. При выходе DeepSeek-R1 пользователям было доступно 50 бесплатных запросов в день, сейчас ограничения на сайте не указаны.
Как воспользоваться бесплатной версией на сайте
Пользователи могут получить доступ к DeepSeek V3 через сайт.
Для этого нужно:
- перейти на сайт DeepSeek, нажать Start Now;
- пройти регистрацию;
- откроется диалоговое окно с чат-ботом. В нем, помимо обычного ответа, можно выбрать опцию DeepThink для рассуждений или Search для поиска данных в Интернете. Также для анализа можно прикрепить до 50 файлов разного формата размером до 100 МБ каждый.
Как воспользоваться мобильным приложением
В декабре 2024 года DeepSeek выпустила бесплатное мобильное приложение для своего чат-бота. Оно доступно в российских магазинах App Store и Google Play. Также приложение можно скачать с сайта разработчиков, выбрав Get DeepSeek App и просканировав QR-код.
После установки и открытия приложения нужно нажать Agree, чтобы согласиться с условиями его использования, пройти регистрацию, после чего появится диалоговое окно с чат-ботом.
22.01.2025, 18:25 72276
В Шанхае открыли базу для тренировки человекоподобных роботов
Фото: figure.ai
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В городе Шанхае открыли первую в стране базу для тренировки человекоподобных роботов.
Центр будет обучать роботов из различных отраслей выполнять различные задачи, а полученные данные будут передаваться разработчикам для дальнейшей оптимизации уровня интеллекта роботов", - сообщает gazeta.ru со ссылкой на портал YiCai Global.
Отмечается, что для начала в центре разместят 100 искусственных гуманоидов, которых будут обучать для использования по более чем 10 сценариям. Полученные данные будут передавать компаниям, которые занимаются разработкой моделей ИИ, что должно помочь с развитием отрасли.
16.01.2025, 10:57 82026
В январе начнутся испытания российского летающего автомобиля ИФ-9
Фото: auto.ru
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Московское конструкторское бюро "Филатов" рассчитывает уже в январе начать испытания летающего автомобиля с кодовым обозначением ИФ-9. Об этом сообщает портал auto.ru.
Двухместная машина получила ряд инновационных решений в области как компоновки, так и безопасности. Сейчас проект находится на стадии доработки прототипа ИФ-9 в масштабе 1:5.
Основным достоинством концепта разработчики называют компоновку тяговых узлов. ИФ-9 представляет собой колесную платформу, по углам которой расположены откидные пилоны с двигателями для воздушных винтов. В сложенном состоянии они прячутся в корпус, в рабочем ИФ-9 превращается в подобие квадрокоптера.
Капсула салона с двумя расположенными друг за другом креслами интегрирована по центру машины. Попадать в нее предлагается через откидной колпак по встроенным в кузов выдвижным подножкам. Капсула снабжена собственной спасательной системой: при возникновении нештатной ситуации электроника за счет пиропатронов отстрелит ее и выпустит парашюты, а во время приземления сработает функция гашения скорости.
Среди прочего оборудования, которое может получить ИФ-9, - дисплеи в передней части и на корме, частично играющие роль светотехники, и система автономного управления на базе лидара. В качестве источника энергии конструкторы рассматривают электрический или водородный привод.
В скором времени КБ "Филатов" планирует приступить к летным испытаниям масштабного прототипа своей машины с дистанционным управлением. Возможность наземного перемещения и выдвижения пилонов с винтами на нем уже отработаны. При этом для завершения проекта, как отмечают разработчики, потребуются сторонние инвестиции.
Проект летающего транспорта сейчас реализует китайская компания Xpeng. В ее представлении инновационное транспортное средство состоит из наземной колесной платформы и размещенного в ее кузове авиамодуля на двоих пассажиров. В октябре сообщалось, что начато создание нового предприятия по сборке таких машин, вступить в строй оно должно в 2026 году.
21.12.2024, 00:05 102376
От Пекина до Нью-Йорка за два часа: в Китае испытали новый гиперзвуковой самолет
Фото: 3g.china.com
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Китайская академия наук представила гиперзвуковой самолет со скоростью 6,56 Маха, пишет 3g.china.com.
Три года назад аппарат прошел испытания на космодроме Цзюцюань на северо-западе пустыни Гоби, но результаты исследований объявили только в конце 2024 года.
Все гиперзвуковые летательные аппараты со скоростью свыше 5 Махов внутри имеют ограниченное пространство, поэтому используются в основном в военных целях. Новый китайский самолет имеет уникальную форму, которая позволит увеличить размеры салона.
Китайские ученые считают, что появление этого прототипа гиперзвукового гражданского авиалайнера может стать важной вехой в истории авиации.
Отмечается, что самолет может совершить перелет из Пекина в Нью-Йорк менее чем за 2 часа, что невероятно быстро. Для сравнения: самым быстрым реактивным лайнером в истории был Concorde, который имел максимальную скорость полета 2,02 Маха и был введен в эксплуатацию в 1976 году и списан в 2003 году. В настоящее время максимальная скорость полета известных реактивных самолетов, таких как серия Airbus и серия Boeing, эксплуатируемых по всему миру, не превышает 1 Мах, из которых максимальная скорость полета Boeing 747 составляет 0,98 Маха.
В октябре глава команды разработчиков самолета Цуй Кай заявил, что их усилия в работе могут произвести революцию в области гражданской авиации транспорта, превратив "часовое кругосветное путешествие" из научно-фантастической концепции в реальность.
Добавив широкую поверхность крыла над фюзеляжем, инженеры позволили внутренней части фюзеляжа перевозить персонал и другие припасы. В перспективе весьма вероятно, что этот гиперзвуковой прототип будет запущен в серийное производство для гражданских и военных разработок.
07.11.2024, 10:51 123026
Россия вернется к созданию сверхзвуковых лайнеров
Фото: wikipedia.org
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Заместитель председателя правительства Российской Федерации Виталий Савельев заявил, что Россия может вернуться к созданию сверхзвуковых пассажирских самолетов в ближайшее время, сообщает lenta.ru.
Самолеты немножко обогнали свое время в тот период, но мы к этому вернемся, потому что за этим будущее. Конечно, летать даже на Дальний Восток неприятно - все-таки 8 или 9 часов в полете - это долго. Поэтому, я думаю, это ближайшее будущее, и мы с вами тоже его застанем", - сказал вице-премьер России.
Стоит отметить, что первый в мире сверхзвуковой лайнер был произведен в СССР в 1967 году. Первый полет самолет 044 совершил в 1968 году под управлением летчика-испытателя Эдуарда Еляна. Его конкурент - европейский Concorde поднялся в воздух спустя два месяца - 2 марта 1969 года.
После множества доработок уже имеющегося образца самолета 26 декабря 1975 года первый экспериментальный полет по маршруту Москва - Алма-Ата совершил сверхзвуковой Ту-144. Его крейсерская скорость составляла 2500 километров в час, самолет мог пролететь 6500 километров, пишет gazeta.ru.
Лайнер на постоянной основе начал доставлять груз и почту. Чуть позже между Москвой и Алма-Атой начались регулярные пассажирские рейсы. Они выполнялись раз в неделю, билет на Ту-144 стоил 68 рублей (против 48 рублей на обычном дозвуковом самолете). При этом услуга пользовалась популярностью, ведь полет длился всего три часа.
Хотя у советского руководства были грандиозные планы по эксплуатации Ту-144 на международных рейсах, использование их ограничивалось маршрутом Москва - Алма-Ата.
Рейсы выполнялись по расписанию до 23 мая 1978 года, когда под Егорьевском в Московской области при выполнении испытательного полета разбилась машина Ту-144Д. Причиной стало возгорание топливопровода в двигательном отсеке. Двое испытателей погибли. На тот момент Ту-144 выполнили 55 рейсов, перевезя 3284 пассажира.
18.10.2024, 18:10 131301
Китайская компания представила летающий автомобиль
Фото: carnewschina.com
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Китайский концерн Chery представил прототип летающего беспилотного автомобиля, сообщает gazeta.ru со ссылкой на CarNewsChina.
Транспортное средство состоит из трех основных частей - летательного аппарата с воздушными винтами, кабины и шасси с автомобильными колесами, при этом у него нет руля и педали газа.
Подчеркивается, что летающий автомобиль предназначен для автономных поездок по земле на короткие расстояния, также он может взлетать вертикально и перемещаться по воздуху. За управление транспортным средством отвечает автопилот.
Кроме того, Chery сообщила, что прототип смог преодолеть по воздуху расстояние в 80 километров. Высота полета составляет менее 1000 метров, максимальная скорость - 120 километров в час, время полета - около 40 минут.
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