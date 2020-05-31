Атырау. 30 мая. Kazakhstan Today - Бригада скорой помощи погибла в ДТП на трассе Атырау - Астрахань, передает Kazakhstan Today.

6 мая на 185-м километре трассы Атырау - Астрахань столкнулись военный КамАЗ и машина "скорой помощи" Исатайской районной больницы. В результате погибли все, кто находился в "скорой помощи" - водитель и два медика, пишет " Ак Жайык ".

42-летняя медсестра скончалась на месте происшествия, а второй медик и водитель "скорой" скончались в реанимации областной больницы.

Как сообщили в Западном региональном военно-следственном управлении МВД РК, за рулем грузовика находился 20-летний солдат срочной службы - пограничник, призванный из Мангыстауской области. По основной версии следствия, он не справился с управлением и выехал на встречную полосу.

В рамках возбуждённого уголовного дела военные следователи просят откликнуться возможных свидетелей ДТП по телефонам +7 (7122) 46-08-65, +7 (775) 535-18-20.

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