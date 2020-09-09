Нур-Султан. 8 сентября. Kazakhstan Today - В Нур-Султане ликвидировали пожар в пятиэтажном здании, передает Kazakhstan Today.

7 сентября 2020 года, в 20.25, на пульт столичной Службы пожаротушения 101 поступило сообщение о пожаре по адресу: улица Ш. Айманова, 24. По предварительным данным, в пятиэтажном здании производственного цеха происходило открытое горение с последующим распространением на вышерасположенные этажи", - сообщили в Комитете по ЧС МВД РК.

Пожар локализован в 21.14 и ликвидирован в 22.20 на площади 120 квадратных метров. Всего в тушении пожара был задействован 41 человек личного состава и 10 единиц техники ДЧС Нур-Султана.

Жертв и пострадавших нет.





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