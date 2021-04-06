Двое взрослых и ребенок погибли из-за наезда автомобиля на лошадь в Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. 5 АПРЕЛЯ - Три человека погибли в дорожной аварии на трассе в Туркестанской области, передает KAZAKHSTAN TODAY.

ДТП произошло 3 апреля, около 20.30, на трассе Самара - Шымкент.

Житель Шымкента на своей автомашине Toyota Camry совершил наезд на лошадь, выбежавшую с левой стороны дороги. В результате ДТП на месте происшествия погибли три человека: муж и жена, и их несовершеннолетний внук. Водитель иномарки, зять погибшей пары, с телесными повреждениями доставлен в реанимационное отделение Шымкентской городской больницы", - сообщили в пресс-службе департамента полиции Туркестанской области.

Данный факт зарегистрировали в Ордабасинским РОП по статье УК РК "Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами". Проводится досудебное расследование.

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