В Усть-Каменогорске произошел пожар в здании акимата
04.10.2021, 10:00 33805
УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. 4 ОКТЯБРЯ – В Усть-Каменогорске произошел пожар в административном здании акимата, передает KAZAKHSTAN TODAY.
В Усть-Каменогорске по улице М. Горького в здании акимата в одном из кабинетов, расположенном на пятом этаже, произошло загорание. На момент прибытия пожарных подразделений было задымление. Проникнув в помещение, спасатели обнаружили горящий пол", - сообщили в пресс-службе департамента по чрезвычайным ситуациям Восточно-Казахстанской области.
По информации ДЧС, пожар ликвидирован на площади 121 квадратный метр, жертв и пострадавших нет, причина устанавливается специалистами.
АКТАУ. 4 ОКТЯБРЯ - В центре города нескольких мужчин избили лопатой. Черенками от лопат били людей, лежащих на земле. Происшествие попало на видео, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Подробности происшествия сейчас выясняются. На кадрах видеозаписи видно, как несколько мужчин лежат на земле, а двое парней избивают их лопатой и предметом, похожим на черенок от лопаты, сообщает "Лада".
В пресс-службе департамента полиции региона сообщили, что драка произошла на бытовой почве после употребления алкогольных напитков. Полицейские задержали участников драки и доставили в управление полиции Актау.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 293 Уголовного кодекса РК (Хулиганство). Расследование продолжается.
Без вести пропавший житель СКО жил в лесной землянке
04.10.2021, 20:36 65206
Фото: ДП СКО
ПЕТРОПАВЛОВСК. 4 ОКТЯБРЯ - Полицейские нашли пропавшего без вести 31-летнего жителя села Димитровка Тайыншинского района. Все эти дни мужчина жил в лесу близ села Тарангул, соседнего Есильского района, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Заявление на розыск без вести пропавшего сельчанина поступило в отдел полиции Тайыншинского района 30 сентября. Мать пропавшего пояснила, что сын уехал в неизвестном направлении на своей автомашине ВАЗ-21120 вечером 29 сентября, сообщает пресс-служба департамента полиции СКО.
В ходе поисковых мероприятий один из местных жителей сообщил полицейским, что на дороге между Тарангулом и Иверском видел брошенную автомашину ВАЗ. Как оказалось, авто принадлежит пропавшему. Полицейские "прочесали" местность при помощи служебно-розыскной собаки и квадрокоптера. В результате мужчина был найден в лесу. Все эти дни, с 29 сентября до утра 2 октября, он находился в есильском лесу, вырыл импровизированную землянку, питался ранетками. Мужчину вернули родным, мотивы и причины ухода из дома выясняются.
Житель Павлодара совершил суицид, спрыгнув с балкона 16-этажного дома
04.10.2021, 19:42 74251
ПАВЛОДАР. 4 ОКТЯБРЯ - Во дворе дома по проспекту Назарбаева, 52 обнаружено тело мужчины, который совершил самоубийство, выпрыгнув с общего балкона, расположенного на 16-м этаже дома, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Полицейские проводят проверку. Назначены экспертизы. Личность мужчины устанавливается, сообщает Pavlodarnews.kz.
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