В реке Есиль утонула 12-летняя девочка

Как сообщили в областном ДЧС, девочка 2010 года рождения утонула в необорудованном для купания месте.
На место вызова были направлены спасатели оперативно-спасательного отряда ДЧС Нур-Султана. Тело девочки в одежде было обнаружено и извлечено в 20.58. Стоит отметить, что 21 мая проведено обследование водоема зоны отдыха, где был выдан акт о непригодности к купанию. 28 мая сотрудниками отдела проведены профилактические работы в зоне отдыха Silk Way по разъяснению основных требований правил безопасности на водоеме и оборудования зоны отдыха спасательным постом. Был установлен информационный стенд о запрете купания и оставлении детей без присмотра на водоеме", - проинформировали в ДЧС.