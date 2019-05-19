13-летний ведущий телеканала "Балапан" погиб в аварии

Нур-Султан. 18 мая. Kazakhstan Today - 13-летний ведущий телеканала "Балапан" Кутжан Баглан погиб в аварии, передает Kazakhstan Today.

Баглан был кандидатом в мастера спорта по велоспорту. Все произошло во время тренировочного процесса. Баглан ехал на велосипеде по обочине дороги и столкнулся с грузовым автомобилем. Из-за полученных тяжелых травм мальчик впал в кому. Затем скончался, пишет NV.KZ .

Мы долгое время надеялись, что Баглантай откроет свои красивые глазки… Ты столько всего сделал для канала "Балапан", несмотря на свой юный возраст. Ты годами вел передачи "Ойлан тап!", "Біз де бала болганбыз!", "Куыр, куыр, куырмаш", "Дурыс-бурыс". Сколько же у тебя было достижений в спорте, искусстве, в учебе! Эти 13 лет твоих успехов и достижений для нас пример. Телеканал "Балапан" и его миллионные зрители никогда тебя не забудут! Спасибо тебе за светлые воспоминания, прощай, милый…" - написала в соцсети директор телеканала "Балапан" Макпал Жумабай.

Выражаем родным и близким Баглана соболезнования.

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