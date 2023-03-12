140 студентов эвакуировали из общежития в Уральске Дополнено
Фото: uralskweek.kz
Уральск. 11 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Уральске 140 студентов эвакуировали из затопленного талыми водами общежития.
Подвал здания, в котором расположены все вспомогательные службы, в том числе электрощитовая, полностью затопило талыми водами, сообщает "Уральская неделя".
В управляющей компании заявили, что с таким бедствием сталкиваются впервые.
Целый день вода фонтаном хлещет из унитазов, мы не успеваем воду откачивать", - сообщила представитель ИП "Хайрекешева", который управляет общежитием, построенным в 2020 году.
По ее словам, они целый день не могли получить помощь департамента ЧС, их бригада приехала только в 8 вечера. Вода продолжает прибывать в подвал здания.
Эвакуированных студентов расселили у родственников и знакомых, некоторых забрали к себе преподаватели.
Между тем из-за потопов во всем городе отключили воду, сообщает ТОО "Батыс су арнасы".
В связи с обильным таянием снега и переполнением канализационных коллекторов талой водой возникла угроза затопления канализационных насосных станций, что грозит длительным отключением системы водоснабжения города. Для предотвращения аварийной ситуации временно вводится ограничение по подаче холодной воды! В настоящее время идет откачка сточных и талых вод, при снижении уровня воды на КНС подача воды будет восстановлена", - говорится в сообщение компании.
Жителей попросили сделать необходимый запас воды и пообещали подключить воду в 24.00.
Дополнено 11.03.2023, 13.38
В Атырауской области из-за паводков размыло участок областной трассы.
На 248-260-м км автодороги областного значения Индер - Карабау - Миялы - Сагиз (Миялы - Жангельдин) ограничено движение для всех видов автотранспорта, так как весенние паводки размыли дорогу", - сообщили в областном департаменте полиции.
Дополнено 11.03.2023, 14.44
В Западно-Казахстанской области устраняют последствия паводков.
Так, в селе Таскала за сутки уровень воды поднялся более чем на 1,5 метра.
На реке Чижа-2 в поселке Чижа-2 уровень воды составляет 799 см, сообщили в ДЧС ЗКО.
В зоне возможного подтопления находятся 2 населенных пункта Таскалинского района и 8 населенных пунктов в районе Байтерек. В районах откачивают талую воду.
В связи с возможными паводками проведено экстренное заседание комиссии по ЧС области под руководством заместителя акима области. Комиссия приняла решение отправить в места подтоплений подразделения ДЧС.
На случай осложнения ситуации спасательные подразделения и техника доставлены в поселки Таскала и Зеленое. Население оповещено. Также планируется облет территории Таскалинского района и района Байтерек на вертолете Казавиаспаса.
Между тем в МЧС предупредили, что в связи с прогнозом сильного дождя в период с 12 по 14 марта 2023 года в области Жетысу, Жамбылской, Алматинской областях и прилегающих территориях Алматы ожидается формирование склонового стока и подъем уровня воды на реках.
В период с 12 по 14 марта 2023 года в связи с прогнозом смешанных осадков, а также повышением температурного фона в Восточно-Казахстанской, Атырауской, Актюбинской и Западно-Казахстанской областях ожидается интенсивное снеготаяние, формирование талого и склонового стока, ослабление ледовых явлений и подъемы уровней воды на реках, при этом возможны разливы и подтопления", - сообщает ведомство.
Напомним, по прогнозам "Казгидромет", паводки ожидаются в 10 регионах Казахстана.
В число паводкоопасных регионов вошли: Карагандинская, Акмолинская, Северо-Казахстанская, Костанайская, Актюбинская, Западно-Казахстанская, Восточно-Казахстанская, Абайская, Алматинская области и область Жетысу.
Ранее в МЧС предупредили об угрозе масштабного паводка. В зоне подтопления могут оказаться 255 населенных пунктов, а это более 127 тысяч домов и свыше 700 тысяч граждан, сообщили в ведомстве.
В феврале в Туркестанской области из-за паводков затопило дома и улицы в четырех населенных пунктах. В начале марта талыми водами затопило улицы Уральска и Аксая.
7 марта 5 семей в селе Жетысуской области были заблокированы в своих домах из-за затопления. А с улиц Актобе откачали почти 17 тысяч кубометров талой воды.