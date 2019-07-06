Атырау. 5 июля. Kazakhstan Today - 150 детей эвакуировали из лагеря отдыха в Атырауской области, передает Kazakhstan Today.

3 июля в пригородном селе Бесикты сильным ветром снесло часть крыши корпуса в детском лагере отдыха "Тулпар", а дождевая вода, попавшая в здание, нарушила инженерные коммуникации. Спасатели эвакуировали оттуда около 150 детей, пострадавших нет, пишет "Ак Жайык" .

Детей из Атырау, а также Махамбетского и Исатайского районов отвезли домой на специально организованном транспорте. А 51 ребёнок из отдаленных Жылыойского, Кызылкогинского и Курмангазинского районов переночевал в Атырау в областной школе-интернате для одарённых детей "Дарын", и был отправлен домой на следующее утро.

По сообщению руководства лагеря "Тулпар", сейчас проводится работа по восстановлению кровли и подготовка к приему третьего потока отдыхающих с 10 июля.

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