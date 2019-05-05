Кровли школы и пятиэтажного дома снесло сильным ветром в Атырауской области (ВИДЕО)

Атырау. 4 мая. Kazakhstan Today - В Атырауской области устраняют последствия вчерашнего сильного ветра, который снес крыши зданий и оставил некоторые дома без электричества, передает Kazakhstan Today.

Разбушевавшийся ветер с пылью наделал немало бед. Резкая смена погоды привела к тому, что некоторые микрорайоны остались без света, из-за плохой видимости на дорогах образовались пробки, а с нескольких домов и вовсе сорвало крышу", - пишет портал " Ак Жайык ".





Ветер сорвал крышу дома №19 в Балыкши. Это тот самый дом, часть крыши которого уже снесло ветром в начале апреля . Жертв и пострадавших нет. На месте происшествия работали специалисты ЖКХ, жилищной инспекции, спецавтобазы.

Кроме того, сорвало крышу школы имени Н. Манаева в селе Орлы Курмангазинского района. Пострадавших также нет.





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