Кровли школы и пятиэтажного дома снесло сильным ветром в Атырауской области (ВИДЕО)

Разбушевавшийся ветер с пылью наделал немало бед. Резкая смена погоды привела к тому, что некоторые микрорайоны остались без света, из-за плохой видимости на дорогах образовались пробки, а с нескольких домов и вовсе сорвало крышу", - пишет портал "Ак Жайык".
Ветер сорвал крышу дома №19 в Балыкши. Это тот самый дом, часть крыши которого уже снесло ветром в начале апреля. Жертв и пострадавших нет. На месте происшествия работали специалисты ЖКХ, жилищной инспекции, спецавтобазы.
Кроме того, сорвало крышу школы имени Н. Манаева в селе Орлы Курмангазинского района. Пострадавших также нет.
В Атырауской области сильный ветер периодически срывает кровли зданий. В конце апреля без крыши остались сразу две школы. В январе кровлю сорвало со здания школы в поселке Доссор Макатского района Атырауской области.
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