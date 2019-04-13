Система Orphus

В Атырауской области сильным ветром снесло кровлю пятиэтажного дома (ФОТО)

12.04.2019, 16:48 4915
Атырау. 12 апреля. Kazakhstan Today - Сегодня в поселке Балыкшы Атырауской области сильным ветром снесло кровлю пятиэтажного дома, передает Kazakhstan Today.
 
Как сообщили в пресс-службе КЧС МВД РК, около 14.00 в поселке в результате сильного ветра с порывами до 18 метров в секунду произошел частичный срыв кровли с пятиэтажного жилого дома №12 по улице Кунанбаева.
 
Площадь сорванной кровли составила 125 квадратных метров. Из-за срыва повреждены три легковые автомашины. 
 

Жертв и пострадавших нет. На месте работает комиссия", - уточнили в ведомстве.

 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

новости по теме

Комментарии

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая