В Атырауской области сильным ветром снесло кровлю пятиэтажного дома (ФОТО)

Как сообщили в пресс-службе КЧС МВД РК, около 14.00 в поселке в результате сильного ветра с порывами до 18 метров в секунду произошел частичный срыв кровли с пятиэтажного жилого дома №12 по улице Кунанбаева.
Площадь сорванной кровли составила 125 квадратных метров. Из-за срыва повреждены три легковые автомашины.
Жертв и пострадавших нет. На месте работает комиссия", - уточнили в ведомстве.
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