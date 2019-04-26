Кровли четырех зданий сорвало ветром в Карагандинской области

Караганда. 25 апреля. Kazakhstan Today - В Карагандинской области 25 апреля в результате сильного ветра произошло четыре срыва кровли зданий, передает Kazakhstan Today.

По данным областного ДЧС, в Караганде произошли срывы кровли трехэтажного здания средней общеобразовательной школы №11 по улице Ишимской, на площади 250 квадратных метров, и пятиэтажного жилого дома по улице Зелинского, на площади 15 квадратных метров.

В селе Коктас Каркаралинского района произошел срыв кровли двухэтажного здания Дома культуры на площади 360 квадратных метров. В селе Шахтер Нуринского района произошел срыв кровли одноэтажного 2-квартирного жилого дома на площади 10 квадратных метров.

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