Талдыкорган. 4 декабря. Kazakhstan Today - В Алматинской области пропала 18-летняя студентка вуза, передает Kazakhstan Today.

Виктория Зачепилова, 2001 года рождения, в ночь на 3 декабря ушла из дома, расположенного в поселке Шымбулак Талгарского района, и до настоящего времени не вернулась", - сообщили в департаменте полиции Алматинской области.

По информации ДП, девушка обучается в одном из вузов Алматы.

Виктория была одета в длинное пальто коричневого цвета, темные брюки и коричневую обувь.

Всех, кто владеет какой-либо информацией о местонахождении разыскиваемой, просят сообщить в дежурную часть полиции Талгарского района или в ближайшее подразделение полиции. Контактные телефоны: 8 (7272) 95-61-05, 8 778 900 0255, 8 778 127 9141 либо 102.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства