В Актобе влюбленные спрыгнули с 25 этажа

Актобе. 23 ноября. Kazakhstan Today - В ходе расследования уголовного дела, зарегистрированного по факту без вести пропавшей несовершеннолетней девочки от 21 ноября, в ЦОУ УП Актобе 22 ноября в 07.00 поступило сообщение от жителя города, о том, что во дворе дома №112-в в 11-м микрорайоне обнаружены тела двух молодых людей, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает департамент полиции, во время проверки были установлены личности, которыми оказались ранее без вести пропавшая 17-летняя девушка и ее 18-летний друг. Парень с девушкой выпрыгнули с балкона подъезда, расположенного на 25-м этаже вышеуказанного дома.

Сотрудники полиции изъяли личные вещи погибших. Проводится проверка по выяснению причин и мотивов совершения суицида. Назначены судебно-медицинские экспертизы. Данный факт зарегистрирован по части 3 статьи 105 УК РК (Доведение до самоубийства).

5 ноября жителя Нур-Султана дважды за день спасли от попытки суицида. 3 ноября в Шымкенте украденная невеста выпрыгнула из окна. 25 октября в Нур-Султане мужчина пытался совершить суицид в прямом эфире.

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