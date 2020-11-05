В Шымкенте украденная невеста выпрыгнула из окна

Как сообщает Otyrar.kz, пострадавшая доставлена в первую городскую больницу с переломами грудного и поясничного отдела позвоночника, переломом костей таза и травмой живота.
Медики оценивают состояние девушки как стабильное и оказывают необходимую помощь. Останется пострадавшая инвалидом или сможет передвигаться самостоятельно, врачи пока сказать не могут.
Полицейские ведут расследование. Вероятно, несостоявшегося "жениха" могут обвинить сразу по нескольким статьям: доведение до самоубийства, незаконное лишение свободы и, возможно, изнасилование. Удалось ли задержать подозреваемого, в полиции пока не сообщили.
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