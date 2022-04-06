В Актюбинской области из воды спасли 30 лошадей

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АКТОБЕ. 5 АПРЕЛЯ - В Актюбинской области на островке поймы вблизи реки Илек паслись лошади, которые позже не смогли выбраться самостоятельно из воды, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Для спасения животных были направлены трое спасателей и одна моторная лодка.

По прибытии было установлено, что на реке Илек в 400 метрах от берега на воде остались 30 лошадей. В начале аварийно-спасательных работ животные испуганно реагировали на спасателей, прибывших на помощь. Однако с помощью спасательных веревок животных вызволили на безопасное место. Использовать сено в качестве приманки не понадобилось", - рассказали в пресс-службе ДЧС Актюбинской области.