Аягоз. 17 июня. Kazakhstan Today - В Аягозе в результате урагана пострадали 7 человек, передает Kazakhstan Today.

Вчера вечером в Аягозском районе прошел сильный порывистый ветер скоростью до 28 метров в секунду. Сегодня в районе объявлена ЧС. Выехала специальная комиссия во главе с моим заместителем Б. Баяхметовым. На месте работают все коммунальные и аварийные службы. Поручаю в течение недели выполнить все восстановительные работы. Необходимый объем средств будет выделен незамедлительно", - написал в Instagram аким ВКО Даниал Ахметов.

По предварительным данным, в результате чрезвычайной ситуации пострадали 72 жилых и 19 многоэтажных домов, а также 8 административных зданий.

В результате падения деревьев и ветвей произошел обрыв линий электропередач. Без электричества остались 3679 абонентов. В настоящее время идет поэтапное подключение. 5 аварийных бригад ВК РЭК в ближайшее время должны завершить работу в оставшихся 700 абонентов", - сообщил Даниал Ахметов.

Кроме того, по его информации, в городскую больницу обратились 7 человек с травмами различной степени тяжести. Их состояние стабильное, один пациент находится в стационаре.

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