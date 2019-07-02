Актобе. 1 июля. Kazakhstan Today - В Актобе с высоты 8-го этажа выпал ребенок, передает Kazakhstan Today.

Как сообщили в областном департаменте полиции, 30 июня, примерно в 14.23, с 8-го этажа многоэтажного дома в 12-м микрорайоне выпал 2-летний ребенок. Ребенок скончался.

Департамент полиции просит родителей быть внимательными к своим детям. Оборудовать окна специальными устройствами против выпадения детей. Окна, открытые в летнюю жару, становятся опасными для малышей.





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