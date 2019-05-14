Один человек погиб, четверо пострадали при пожаре в частном доме в селе Восточного Казахстана

Усть-Каменогорск. 13 мая. Kazakhstan Today - Один человек погиб, четверо пострадали в результате пожара в частном доме в селе Путинцево района Алтай в Восточно-Казахстанской области, передает Kazakhstan Today.

Пожар произошел поздно вечером. О происшествии пожарным подразделениям сообщили очевидцы. Дом, где проживала семья, в том числе двое детей, практически полностью был охвачен огнем. Открытым пламенем горели стены, крыша. До прибытия пожарных подразделений бдительные соседи помогли четырем пострадавшим выйти из дому. В их числе 62-летняя и 35-летняя женщины, а также 14-летняя девочка и 4-летний ребенок. Пострадавшие были переданы врачам скорой помощи и госпитализированы", - сообщили в департаменте по ЧС региона.

В ходе тушения пожара пожарные обнаружили в доме тело мужчины 1965 года рождения.

Общая площадь пожара составила 64 квадратных метра. Огонь был локализован в 01.36 и ликвидирован в 04.37, после разбора конструкций.

В настоящий момент жизни пострадавших ничего не угрожает, их состояние врачи оценивают как стабильное", - указали в ведомстве.

В качестве причины пожара отрабатывается версия о несоблюдении правил пожарной безопасности при эксплуатации электросети. Электричества в доме, по всей вероятности, не было, так как дом был самостоятельно запитан от электрического столба.

В апреле 2019 года два человека погибли при пожаре в деревянном частном доме в поселке близ Актобе. Предварительная причина пожара - неосторожное обращение с огнем при курении.

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