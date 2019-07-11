Павлодар. 10 июля. Kazakhstan Today - Дед и внук погибли во время пожара в Павлодаре, передает Kazakhstan Today.

Пожар произошел на четвертом этаже в однокомнатной квартире в доме по улице Гагарина, 34. В результате пожара погибли 67-летний мужчина и его 10-летний внук, пишет pavlodarnews .kz.

Вызов на Гагарина, 34 поступил в 12.42. Площадь пожара составила три квадратных метра. Он был ликвидирован в 13.07. На месте пожара обнаружены тела мужчины 1952 года рождения и мальчика 2009 года рождения. Эвакуировано десять человек, из них двое детей", - сообщили в пресс-службе регионального департамента по ЧС.

Пожарные вызвали скорую помощь в 12.55, через четыре минуты бригада прибыла на место вызова.

Сотрудники скорой помощи зафиксировали биологическую смерть двух человек", - сообщили в пресс-службе регионального управления здравоохранения.

На месте работали 13 сотрудников департамента по ЧС, было задействовано четыре единицы техники. Причины и обстоятельства пожара выясняются.

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