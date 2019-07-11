Названа причина пожара в одной из многоэтажек в Нур-Султане

"Причина пожара - нарушение правил пожарной безопасности при проведении огневых работ (ремонт кровли проводили работники ТОО "BI Servis")", - сообщили в пресс-службе комитета по ЧС.
Напомним, вечером 9 июля загорелась кровля в пятиэтажном жилом доме по улице Саркырама, ЖК "Британский квартал".
Принятыми мерами пожар локализован в 21.56 и ликвидирован в 23.02 на общей площади 600 квадратных метров. В результате пожара частично выгорела крыша дома, а также пострадали 4 квартиры, расположенные на мансардном этаже комплекса. Жертв и пострадавших нет. Не допущено распространения огня на другие участки дома", - проинформировали в комитете по ЧС.
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