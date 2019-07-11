Система Orphus

Названа причина пожара в одной из многоэтажек в Нур-Султане

10.07.2019, 09:46 11152
Названа причина пожара в одной из многоэтажек в Нур-Султане
Нур-Султан. 10 июля. Kazakhstan Today - Названа причина пожара в одной из многоэтажек в ЖК "Британский квартал" Нур-Султана, передает Kazakhstan Today.
 
"Причина пожара - нарушение правил пожарной безопасности при проведении огневых работ (ремонт кровли проводили работники ТОО "BI Servis")", - сообщили в пресс-службе комитета по ЧС.
 
 

Принятыми мерами пожар локализован в 21.56 и ликвидирован в 23.02 на общей площади 600 квадратных метров. В результате пожара частично выгорела крыша дома, а также пострадали 4 квартиры, расположенные на мансардном этаже комплекса. Жертв и пострадавших нет. Не допущено распространения огня на другие участки дома", - проинформировали в комитете по ЧС.

 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая