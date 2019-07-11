Названа причина пожара в одной из многоэтажек в Нур-Султане

"Механизатор трактора - молодой мальчишка, парень неопытный. Кроме того, он в тракторе установил магнитолу с мощной колонкой и носился по поселку с громкой музыкой. Вполне возможно, что в момент трагедии он просто не услышал криков своего напарника, когда того начало засыпать грунтом".