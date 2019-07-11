В результате пожара в ЖК в Нур-Султане сгорели 4 квартиры

Нур-Султан. 10 июля. Kazakhstan Today - В результате пожара в ЖК "Британский квартал" в Нур-Султане пострадали 4 квартиры, передает Kazakhstan Today.





"Принятыми мерами, пожар локализован в 21.56 и ликвидирован в 23.02 на общей площади 600 квадратных метров. В результате пожара частично выгорела крыша дома, а также пострадали 4 квартиры, расположенные на мансардном этаже комплекса. Жертв и пострадавших нет. Не допущено распространения огня на другие участки дома", - проинформировали в комитете по ЧС.

Всего к месту пожара было привлечено 67 человек личного состава и 13 единиц пожарной техники столичного ДЧС, бригада ЦМК в составе 3 человек, 8 человек и 3 единицы техники полиции, бригада скорой медицинской помощи в составе 3 человек.

К моменту прибытия первого пожарного расчета в 19.45 в пятиэтажном жилом доме мансардного типа происходило открытое горение крыши на ориентировочной площади 100 квадратных метров. До прибытия пожарных подразделений все люди с горящего дома были самостоятельно эвакуированы. С учетом складывающейся обстановки, создано 4 участка по тушению, организована работа 7 звеньев ГДЗС", - сообщили в комитете по ЧС.

По информации ведомства, тушение пожара осложнялось сложной планировкой крыши (многоскатная с наличием пустот в конструкциях) и сильным порывистым ветром - до 13 метров в секунду.

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