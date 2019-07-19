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В Костанайской области трехлетняя девочка утонула в колодце, оставшись без присмотра

18.07.2019, 13:16 7777
Костанай. 18 июля. Kazakhstan Today - В Аулиекольском районе Костанайской области трехлетняя девочка утонула в колодце во дворе частного дома, передает Kazakhstan Today.
 
Как сообщили в пресс-службе областного департамента по ЧС, несчастный случай произошел во вторник, 16 июля, в селе Тимофеевка.
 

Родственники обнаружили и извлекли из технического колодца тело девочки 2016 года рождения, которая, оставшись без присмотра взрослых, упала в воду и утонула. По данному факту назначена судебно-медицинская экспертиза", - уточнили в пресс-службе. 


Ранее случаи падения детей в колодцы были зафиксированы в УральскеНур-СултанеТуркестанской области. В Караганде недавно в канализационном колодце погибли трое мужчин.
 

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