В Костанайской области трехлетняя девочка утонула в колодце, оставшись без присмотра

Костанай. 18 июля. Kazakhstan Today - В Аулиекольском районе Костанайской области трехлетняя девочка утонула в колодце во дворе частного дома, передает Kazakhstan Today.

Как сообщили в пресс-службе областного департамента по ЧС, несчастный случай произошел во вторник, 16 июля, в селе Тимофеевка.

Родственники обнаружили и извлекли из технического колодца тело девочки 2016 года рождения, которая, оставшись без присмотра взрослых, упала в воду и утонула. По данному факту назначена судебно-медицинская экспертиза", - уточнили в пресс-службе.





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