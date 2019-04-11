В Туркестанской области пятиклассник спас упавшего в канализационный колодец ребенка

Туркестан. 10 апреля. Kazakhstan Today - В Туркестанской области, в городе Жетысае, пятиклассник спас упавшего в канализационный колодец двухлетнего ребенка, передает Kazakhstan Today.

2 апреля 2019 года, в 19.40, дети, играющие на улице Калыбекова в Жетысае, заметили, как маленький мальчик упал в канализационный септик возле дома №57. Дети сразу же подбежали к септику. Осмотрев колодец, в котором было более метра грязной воды, ребенка они не увидели", - сообщили в пресс-службе ДЧС Туркестанской области.

По информации ведомства, старшая сестра упавшего ребенка побежала домой за помощью. В этот же момент ученик 5 класса Мейрамбек Бекназар, не задумываясь, полез в колодец.

Окунувшись в грязную воду, он поднял задохнувшегося двухлетнего Сабыржана Бакытбека и вытащил его из септика. Ребенок незамедлительно был госпитализирован в больницу, где ему оказали медицинскую помощь. В настоящее время состояние ребенка оценивается как стабильное, он находится на лечении", - уточнили в ДЧС.

В ведомстве подчеркнули, что 11-летний Мейрамбек, проявив мужество и героизм, спас жизнь ребенку.

Начальник областного департамента по ЧС полковник гражданской защиты Жунусов вручил Мейрамбеку и его классной руководительнице М. Шуренбаевой Благодарственные письма и подарил юному герою велосипед.

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