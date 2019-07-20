Три человека погибли при столкновении автомобиля с верблюдом на трассе в Атырауской области

Алматы. 19 июля. Kazakhstan Today - На трассе Атырау - Кульсары автомобиль столкнулся с верблюдом, три человека погибли, еще двое получили травмы, передает Kazakhstan Today.

По информации портала "Ак Жайык" , авария произошла близ села Ескене. Автомашина ВАЗ-2104 столкнулась с переходящим дорогу верблюдом. В результате три человека погибли на месте, двое доставлены в областную больницу. По факту ДТП начато досудебное расследование по статье УК РК "Нарушение ПДД или эксплуатации транспортных средств, повлекшее смерть двух или более лиц".





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