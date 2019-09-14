Жители Восточного Казахстана ощутили подземные толчки в 2-3 балла

Нур-Султан. 13 сентября. Kazakhstan Today - Сегодня на территории России, в 1577 километрах от Алматы, произошло землетрясение, которое ощутили жители Восточно-Казахстанской области, передает Kazakhstan Today.

Казахстанская сейсмологическая опытно-методическая экспедиция зафиксировала землетрясение в 10.08 по алматинскому времени. Энергетический класс землетрясения составил 14,2, магнитуда MPV - 6,1. Подземные толчки залегали на глубине 10 километров и ощущались силой в 2-3 балла в Зыряновске, Риддере и Усть-Каменогорске.





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