Алматы. 7 сентября. Kazakhstan Today - В Алматы ощущалось землетрясение силой 2-3 балла, передает Kazakhstan Today.

Землетрясение зарегистрировано сетью сейсмических станций сегодня, в 06.30 алматинского времени (00.30 по Гринвичу). Эпицентр расположен в 11 километрах на запад от Алматы, на территории Казахстана, сообщили в Сейсмологической опытно-методической экспедиции.

Уточняется, что энергетический класс землетрясения составил 9,7, магнитуда MPV - 4,6, координаты эпицентра: 43,18 градуса северной широты, 76,77 градуса восточной долготы, глубина - 15 километров.

Землетрясение ощущалось в Алматы силой 2-3 балла по шкале МSК-64.

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