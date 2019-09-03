Жители Алматы ощутили подземные толчки силой в 2-3 балла

Алматы. 2 сентября. Kazakhstan Today - Казахстанские сейсмологии сообщили о землетрясении, произошедшем в пяти километрах от Алматы, передает Kazakhstan Today.

По данным Казахстанской сейсмологической опытно-методической экспедиции, 2 сентября, в 15.06 по времени Алматы, зарегистрировано землетрясение, эпицентр которого расположен в 5 километрах на север от Алматы, на территории Казахстана.

Энергетический класс землетрясения составил 8,5, магнитуда MPV - 3,7. Подземные толчки залегали на глубине 15 километров и ощущались в Алматы силой в 2-3 балла, говорится в сообщении дежурного оператора ЦСО "Алматы".

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