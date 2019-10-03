Истощенного ребенка с ДЦП обнаружили в Актобе

Актобе. 2 октября. Kazakhstan Today - В Актобе прокуроры обнаружили одиннадцатилетнего ребёнка с ДЦП в истощённом состоянии, передает Kazakhstan Today.

Как выяснилось, мама мальчика оставила его на попечение бабушки и дедушки, но они часто бывали в нетрезвом состоянии, поэтому ребёнок голодал. Сейчас он находится в реабилитационном центре. Решается вопрос о лишении родительских прав, сообщает телеканал " Астана ".

Ребенок был в очень плохом состоянии. Весь грязный. Если честно признаться, он был голый. Он не ел ничего, кроме хлеба. Другой еды он и не пробовал даже", - сказала директор реабилитационного центра Нурила Жарболова.





Родные мальчика ежемесячно получали от государства финансовую помощь. Однако направить эти средства на реабилитацию ребенка взрослые не спешили.

Родители развелись. Мальчик остался у бабушки и дедушки. Мать не заботилась об образовании и воспитании ребенка. Поэтому в настоящее время проводится работа по лишению ее родительских прав", - прокомментировала главный специалист сектора по защите прав детей управления образования Актобе Молдир Аккагазова.

За халатное отношение к здоровью ребенка наказание понесет не только мать, но и сотрудники ряда структур.

Не доглядели органы опеки и попечительства, то есть местные исполнительные органы. А также управление здравоохранения, то есть медицинские работники. Так как ребенок является инвалидом, они должны вести контроль за ребенком. За данные упущения виновные должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности", - сказала старший прокурор района Астана города Актобе Ляззат Тайланова.

В реабилитационном центре Егор находится временно, но если суд вынесет решение о лишении матери родительских прав, то центр может стать для мальчика родным домом.





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