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Истощенного ребенка с ДЦП обнаружили в Актобе

02.10.2019, 11:52 11692
Истощенного ребенка с ДЦП обнаружили в Актобе
Актобе. 2 октября. Kazakhstan Today - В Актобе прокуроры обнаружили одиннадцатилетнего ребёнка с ДЦП в истощённом состоянии, передает Kazakhstan Today.
 
Как выяснилось, мама мальчика оставила его на попечение бабушки и дедушки, но они часто бывали в нетрезвом состоянии, поэтому ребёнок голодал. Сейчас он находится в реабилитационном центре. Решается вопрос о лишении родительских прав, сообщает телеканал "Астана".
 

Ребенок был в очень плохом состоянии. Весь грязный. Если честно признаться, он был голый. Он не ел ничего, кроме хлеба. Другой еды он и не пробовал даже", - сказала директор реабилитационного центра Нурила Жарболова.


 
Родные мальчика ежемесячно получали от государства финансовую помощь. Однако направить эти средства на реабилитацию ребенка взрослые не спешили. 
 

Родители развелись. Мальчик остался у бабушки и дедушки. Мать не заботилась об образовании и воспитании ребенка. Поэтому в настоящее время проводится работа по лишению ее родительских прав", - прокомментировала главный специалист сектора по защите прав детей управления образования Актобе Молдир Аккагазова.

 
За халатное отношение к здоровью ребенка наказание понесет не только мать, но и сотрудники ряда структур.
 

Не доглядели органы опеки и попечительства, то есть местные исполнительные органы. А также управление здравоохранения, то есть медицинские работники. Так как ребенок является инвалидом, они должны вести контроль за ребенком. За данные упущения виновные должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности", - сказала старший прокурор района Астана города Актобе Ляззат Тайланова.

 
В реабилитационном центре Егор находится временно, но если суд вынесет решение о лишении матери родительских прав, то центр может стать для мальчика родным домом.

 

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