В Туркестанской области разыскивают пропавшего без вести подростка

В дежурную часть Келесского РОП обратилась местная жительница с заявлением о том, что без вести пропал ее несовершеннолетний сын, 2006 года рождения, ученик 7 класса Мухамедин Дияр Ерболулы, который 21 октября 2019 года около 13.00 в городе Атакенте Махтааральского района, ушел в неизвестном направлении и не вернулся.
Приметы несовершеннолетнего: рост 160-165 сантиметров, волосы черные, глаза черные, круглые, телосложение худощавое. Был одет в спортивку черного цвета с серым рисунком, черные брюки и черные туфли.
Полицейские Туркестанской области просят очевидцев и жителей области, владеющих какой-либо информацией о пропавшем без вести Мухамедине Дияре Ерболулы, сообщить в полицию по телефонам: 8-725-32-3-03-68, 8-725-32-3-06-59 или 102.
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