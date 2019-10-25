В Туркестанской области разыскивают пропавшего без вести подростка

Туркестан. 24 октября. Kazakhstan Today - Полицейские Туркестанской области разыскивают 13-летнего Дияра Мухамедина, который 21 октября ушел из дома и не вернулся, передает Kazakhstan Today.

В дежурную часть Келесского РОП обратилась местная жительница с заявлением о том, что без вести пропал ее несовершеннолетний сын, 2006 года рождения, ученик 7 класса Мухамедин Дияр Ерболулы, который 21 октября 2019 года около 13.00 в городе Атакенте Махтааральского района, ушел в неизвестном направлении и не вернулся.

Приметы несовершеннолетнего: рост 160-165 сантиметров, волосы черные, глаза черные, круглые, телосложение худощавое. Был одет в спортивку черного цвета с серым рисунком, черные брюки и черные туфли.

Полицейские Туркестанской области просят очевидцев и жителей области, владеющих какой-либо информацией о пропавшем без вести Мухамедине Дияре Ерболулы, сообщить в полицию по телефонам: 8-725-32-3-03-68, 8-725-32-3-06-59 или 102.

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