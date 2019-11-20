Школьник повесился в Западном Казахстане

Уральск. 19 ноября. Kazakhstan Today - Школьник повесился в Западно-Казахстанской области, передает Kazakhstan Today.

По информации портала " Мой ГОРОД ", ученик 11-го класса покончил с собой в ночь на 13 ноября в Жангалинском районе.

Как сообщили в отделе образования Жангалинского района, подросток учился в 11-м классе СОШ имени М. Жунисова поселка Жангала.

"Мальчик ночью повесился в сарае собственного дома. Тело обнаружил отец, который пришел с ночной смены и зашел в сарай покормить скотину. Мать в это время находилась в Уральске на лечении. Что побудило его пойти на такой шаг, пока неизвестно. Семья благополучная, у них пятеро детей, никаких конфликтов в тот день не было ни дома, ни в школе. Учился хорошо, готовился к сдаче ЕНТ. Никаких записок при нем обнаружено не было", - сообщили в районном отделе образования.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства