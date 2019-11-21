Четыре человека пострадали в Актау при столкновении кареты скорой помощи с легковым авто

Фото: lada.kz

Актау. 20 ноября. Kazakhstan Today - В Актау в аварии с участием кареты скорой помощи пострадали четыре женщины, передает Kazakhstan Today.

Дорожно-транспортное происшествие с участием кареты скорой помощи произошло вчера, 19 ноября, в 12.55. В результате аварии пострадали четыре человека, пишет " Лада ".

У пострадавшей 1993 года рождения диагностировали закрытую черепно-мозговую травму (ЗЧМТ) и сотрясение головного мозга (СГМ). Ее и пострадавших 1999 и 1998 годов рождения с ушибами голеностопного и коленного суставов доставили в Мангистаускую областную больницу. Среди пострадавших - медицинский работник. В аварии она получила ЗЧМТ, СГМ и ушиб грудной клетки", - сообщили в пресс-службе управления здравоохранения Мангистауской области.

В управлении пояснили, что водитель скорой помощи торопился на вызов и на дороге его пропускали все, кроме водителя легкового автомобиля, который утверждает, что звук сирены послышался ему издалека, и он думал, что успеет проехать. В это время и произошло столкновение.

В деталях произошедшего разбираются в дорожно-патрульной полиции. О принятых мерах сообщат в правоохранительных органах", - резюмировали в пресс-службе.

Издание отметило, что пострадавший медработник является врачом скорой медицинской помощи.

Напомним, ранее в Алматы по Кульджинскому тракту произошло ДТП, в результате которого перевернулась скорая

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