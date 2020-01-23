Лавина сошла на дорогу в Восточном Казахстане

Усть-Каменогорск. 22 января. Kazakhstan Today - В Восточном Казахстане самопроизвольно сошла лавина, передает Kazakhstan Today.

"22 января в связи с повышением температуры, обильными осадками и сильными порывами ветра на 64-м километре автодороги Усть-Каменогорск - Алтай - Рахмановские ключи произошел самопроизвольный сход снежной лавины объемом 350 кубометров. Лавина частично перекрыла дорогу, расчистка которой проводится в настоящее время силами "Казахавтодора", сообщили в пресс-службе ДЧС ВКО.

С 20 по 26 января в области объявлена лавинная опасность. В ВКО 497 лавиноопасных очага, 336 из которых угрожают объектам и жизни людей, автодорогам. Много лавиноопасных очагов, вдоль автодорог Усть-Каменогорск - Северное, Усть-Каменогорск - Самарское, Усть-Каменогорск - Алтай, Согорное - Печи, Берель - Рахмановские ключи (Катон-Карагайский район), Риддер - рудник Чекмарь и других, отметили в ДЧС.

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