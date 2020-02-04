Одна женщина погибла и одна пострадала при хлопке газа в ресторане в Сатпаеве

Караганда. 3 февраля. Kazakhstan Today - Одна женщина погибла и одна пострадала при хлопке газовоздушной смеси в ресторане в городе Сатпаеве, передает Kazakhstan Today.

3 февраля, в 15.50, поступило сообщение о том, что в городе Сатпаеве, в ресторане "Алия", в кухонном помещении произошел хлопок газовоздушной смеси из газового баллона с последующим горением. В результате погибла женщина 1968 года рождения, еще одна женщина, 1989 года рождения, получила ожоги", - сообщил официальный представитель Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД РК Нурсултан Нурахметов.

Он также уточнил, что в результате произошло горение кухонной мебели и части кухонного оборудования на площади 10 квадратных метров. Принятыми мерами пожар был ликвидирован в 15.53.

Предварительная причина - нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации бытовых газовых приборов", - заключил представитель КЧС.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства