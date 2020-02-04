Одна женщина погибла и одна пострадала при хлопке газа в ресторане в Сатпаеве

3 февраля, в 15.50, поступило сообщение о том, что в городе Сатпаеве, в ресторане "Алия", в кухонном помещении произошел хлопок газовоздушной смеси из газового баллона с последующим горением. В результате погибла женщина 1968 года рождения, еще одна женщина, 1989 года рождения, получила ожоги", - сообщил официальный представитель Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД РК Нурсултан Нурахметов.
Он также уточнил, что в результате произошло горение кухонной мебели и части кухонного оборудования на площади 10 квадратных метров. Принятыми мерами пожар был ликвидирован в 15.53.
Предварительная причина - нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации бытовых газовых приборов", - заключил представитель КЧС.
Как сообщалось ранее, в Алматинской области соседи вынесли из горящего дома двоих детей, но малыши скончались по дороге в больницу.
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