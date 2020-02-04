В Кокшетау анонимное сообщение помогло установить факт избиения ребенка няней

Кокшетау. 3 февраля. Kazakhstan Today - Участковый инспектор полиции по делам несовершеннолетних, благодаря неравнодушным соседям, выявила факт жестокого обращения с ребенком в Кокшетау, передает Kazakhstan Today.

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Акмолинской области, 25 января в отдел ювенальной полиции Кокшетау поступила анонимная информация о том, что в одном из домов по улице Осипенко практический каждый день в дневное время слышны крики и плач ребенка. Получив информацию, участковый инспектор по делам несовершеннолетних старший лейтенант полиции Назира Турсимбаева приехала в дом по указанному адресу и расспросила жильцов, но никто не подтвердил информацию о регулярном детском плаче. В одной из квартир с годовалой девочкой находилась няня, она взяла номер телефона инспектора и пообещала позвонить, если что-то узнает.

Старшему лейтенанту полиции не давала покоя данная информация, так как речь шла о маленьком ребенке. Через пару дней она решила еще раз обойти все квартиры, чтобы узнать количество детей. В квартире, где ранее находилась няня, в этот раз была хозяйка. По словам женщины, няня работает у нее с ноября прошлого года и претензий к ее работе нет. Но в ходе беседы 8-летний сын женщины признался, что няня часто ругает и бьет его сестренку. Женщина вспомнила, что у дочери действительно есть синяки на теле, но она думала, что дочь получила их по своей неосторожности. Сразу же нашлись свидетели громких криков, которые через стенку записали их на диктофон телефона", - рассказали в полиции.

Мама девочки написала заявление в полицию. В отношении 28-летней няни возбудили досудебное производство по статье "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего". С детьми работают сотрудники Центра социально-психологической правовой поддержки несовершеннолетних.





При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства