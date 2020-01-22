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Полиция расследует избиение ребенка няней в Алматы

21.01.2020, 08:19 7561
Алматы. 21 января. Kazakhstan Today - В Алматы начато расследование по факту нанесения побоев няней полуторагодовалому ребенку, передает Kazakhstan Today.
 

Факт нанесения побоев няней малолетнему ребёнку в настоящее время расследуется в управлении полиции Ауэзовского района по территориальности. По результатам разбирательства будет дана правовая оценка действиям гражданки А., 1981 года рождения, с дальнейшим принятием мер в отношении нее в соответствии с действующим законодательством", - сообщили в департаменте полиции Алматы. 

 
 

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