В Шымкенте скончались двое военнослужащих

Шымкент. 24 февраля. Kazakhstan Today - В Шымкенте на съемной квартире обнаружили мертвыми двух военнослужащих, передает Kazakhstan Today.

Как сообщили в городском департаменте по ЧС, 24 февраля, утром, поступило сообщение о том, что в одной из квартир, предположительно, от отравления угарным газом скончались 2 человека - 1994 и 1992 годов рождения.

Прибыв на место вызова, аварийная бригада выяснила, что в помещении кухни установлена 2-конфорочная газовая плита и проточный водонагреватель марки "DUBAI". Дымоотводящая соединительная труба (гофра) была отсоединена от патрубка проточного водонагревателя, сообщает портал Otyrar.kz

Причины несчастного случая выясняются.

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