Алматы. 10 марта. Kazakhstan Today - Подростка нашли повешенным на спортплощадке в Алматы, передает Kazakhstan Today.

Накануне в социальных сетях появилась информация о подростке, которого нашли повешенным на спортивной площадке в микрорайоне "Орбита-3". Родные 16-летнего парня в социальных сетях сообщили, что он вышел гулять с собакой в ночь на 6 марта и пропал, пишет inAlmaty.kz

В пресс-службе департамента полиции Алматы сообщили, что данный факт зарегистрировали в Едином реестре досудебного расследования по статье 105 УК РК (Доведение до самоубийства).

С целью установления точной причины смерти человека назначена судебно-медицинская экспертиза. Отметим, что при осмотре тела гражданина 2003 года рождения признаков насильственной смерти не обнаружено", - уточнили в ведомстве.

Следствие ведет управление полиции Бостандыкского района.

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