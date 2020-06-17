В Туркестанской области дети заблудились в горах, один погиб

Туркестан. 16 июня. Kazakhstan Today - В Толебийском районе Туркестанской области проводится спасательная операция по спуску с гор заблудившихся детей. Подросток 2003 года рождения погиб, сорвавшись с обрыва, передает Kazakhstan Today.

По информации Комитета по ЧС МВД РК, днем 15 июня 2020 года в пяти километрах от села Бургулюк Толебийского района Туркестанской области из зоны отдыха "Бургулюк" вышла группа в составе 25 человек, из них трое взрослых и 22 ученика вышли отдыхать у подножья гор.

Группа из 9 учеников и 1 воспитателя вышла в горы днем, а 6 учеников и 1 воспитатель самостоятельно спустились с горы, 3 ученика заблудились. В 22.48 после спуска с гор воспитатель сообщил информацию на номер 112 о происшествии", - рассказали в пресс-службе КЧС.

С 23.00 проводятся поисково-спасательные работы силами оперативно-спасательного отряда ДЧС города Шымкента, ДЧС Туркестанской области, бригады скорой медицинской помощи, отдела полиции. Всего задействовано 23 человека и 5 единиц техники.

В 00.58 16 июня поисковой группой ОСО ДЧС города Шымкента обнаружено тело подростка 2003 года рождения, который сорвался с обрыва. Тело спущено и передано полиции", - проинформировали в ведомстве.

В 11.00 16 июня спасатели обнаружили двух учеников, находящихся в горах.

С ними имеется сотовая связь. Спасателями ОСО ДЧС Шымкента с применением альпинистского снаряжения проводится спасательная операция по спуску и спасению детей. Однако спасательная работа затрудняется скалистой местностью, высокогорьем и крутыми склонами", - уточнили в комитете.

Об итогах спасательной операции будет сообщено дополнительно.

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