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В Акмолинской области разыскивают женщину, пропавшую две недели назад

17.07.2020, 11:29 6346
В Акмолинской области разыскивают женщину, пропавшую две недели назад
Кокшетау. 17 июля. Kazakhstan Today - 35-летняя жительница Кокшетау пропала две недели назад. Полиция просит всех, кто знает о местонахождении пропавшей, сообщить по телефону 102, передает Kazakhstan Today. 
 

16 июля 2020 года в дежурную часть УП Кокшетау обратилась 35-летняя местная жительница с заявлением о принятии мер к розыску ее снохи Лазаревой Ольги Анатольевны, 1985 года рождения, которая 4 июля 2020 года во второй половине дня ушла из дома и до настоящего времени местонахождение которой неизвестно", - сообщили в пресс-службе департамента полиции Акмолинской области.

 
Лазарева Ольга Анатольевна: европейский тип лица, рост 155-160 сантиметров, худощавого телосложения.
 
В настоящее время сотрудниками полиции установлен круг родных и знакомых пропавшей, опрошены друзья, соседи, а также те, кто мог видеть ее в день исчезновения. 
 
Специальные группы осуществляют поиски по всей территории Акмолинской области. Полицейские просят всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении Ольги Лазаревой, сообщить в правоохранительные органы или позвонить по телефону 102.
 

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