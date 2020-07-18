В Акмолинской области разыскивают женщину, пропавшую две недели назад

Кокшетау. 17 июля. Kazakhstan Today - 35-летняя жительница Кокшетау пропала две недели назад. Полиция просит всех, кто знает о местонахождении пропавшей, сообщить по телефону 102, передает Kazakhstan Today.

16 июля 2020 года в дежурную часть УП Кокшетау обратилась 35-летняя местная жительница с заявлением о принятии мер к розыску ее снохи Лазаревой Ольги Анатольевны, 1985 года рождения, которая 4 июля 2020 года во второй половине дня ушла из дома и до настоящего времени местонахождение которой неизвестно", - сообщили в пресс-службе департамента полиции Акмолинской области.

Лазарева Ольга Анатольевна: европейский тип лица, рост 155-160 сантиметров, худощавого телосложения.

В настоящее время сотрудниками полиции установлен круг родных и знакомых пропавшей, опрошены друзья, соседи, а также те, кто мог видеть ее в день исчезновения.

Специальные группы осуществляют поиски по всей территории Акмолинской области. Полицейские просят всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении Ольги Лазаревой, сообщить в правоохранительные органы или позвонить по телефону 102.

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